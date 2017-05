Per Mančesterio ataką detonuota bomba buvo kruopščiai sukonstruota

Laikraštis išskirtinėmis teisėmis paskelbė aštuonias nuotraukas, kurių šaltinis neįvardijamas. Atrodo, kad šios nuotraukos buvo padarytos policijos Mančesterio arenoje, kur 22 žmonės žuvo susisprogdinus mirtininkui per amerikietės popmuzikos dievaitės Arianos Grande koncertą.

Įvykio vietoje nufotografuotų įvairių elementų pirminė analizė rodo, kad mirtininkas Salmanas Abedi detonavo „savadarbį sprogstamąjį užtaisą, pagamintą apgalvotai ir kruopščiai“. Bomba tikriausiai buvo paslėpta kuprinėje, bet taip pat galėjo būti liemenėje, rašo „The New York Times“.

Iš nuotraukų taip pat galima spręsti, kad mirtininkas sprogdintojas arba galbūt jo pagalbininkai turėjo galimybę detonuoti bombą per atstumą. Be to, prie jos buvo prijungtas rankoje laikomas mygtukas, sužadinantis sprogdiklį. Mygtuko liekanos buvo rastos įvykio vietoje.

Laikraštis nurodė, kad kol kas neturima daugiau informacijos apie sprogmenų, panaudotų per šį išpuolį, tipą ir galią.

Vis dėlto „The New York Times“ pridūrė, kad pagal žmonių, nukentėjusių nuo sprogimo, buvimo vietą ir paties sprogdintojo kūno dalių išsibarstymą galima daryti išvadą, jog buvo panaudotas „galingas, didelio (detonacijos) greičio užtaisas ir bomba, kurios žalojantys elementai buvo kruopščiai ir tolygiai paskirstyti“.

Nuotraukose matosi mėlynos „Karrimor“ kuprinės skutai, metaliniai medvaržčiai ir veržlės, 12 voltų baterijos liekanos ir numanomas sprogdiklį sužadinantis mygtukas su kyšančiais laidais.

Atrodo, kad prie sprogdiklio taip pat buvo prijungta nedidelė elektroninė schema. Tikėtina, kad tai buvo atsarginė priemonė, leidžianti detonuoti bombą per atstumą, rašo „Times“.

„Ši atsargos priemonė galbūt suteikė sprogdintojui arba kuopelei daugiau nei vieną galimybę panaudoti užtaisą ir dar aiškiau rodo, kad ši bomba nebuvo paprastos konstrukcijos, kaip daugelis teroristų įrenginių, dažnai primityvių, nesuveikiančių arba suveikiančių atsitiktinai“, – pažymėjo laikraštis.