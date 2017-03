Per karą Sirijoje žuvo arba be žinios dingo 465 000 žmonių

Biuras duomenis pateikia remdamasis savo informatorių tinklų Sirijoje. Remiantis ataskaita, nuo konflikto pradžios prieš šešerius metus žuvo daugiau kaip 321 000 žmonių. Be to, pranešta apie 145 000 dingusių asmenų.

Konfliktas 2011 metų kovą prasidėjo protestais prieš prezidentą Basharą al Assadą ir jo vyriausybę. Nuo tada konfliktas peraugo į karą, į kurį įsitraukė kelios užsienio šalys. Be to, jis sustiprino „Islamo valstybę" (IS), savo kontrolėn perėmusią dideles Sirijos ir kaimyninio Irako teritorijas. Karas sukėlė didžiausią pabėgėlių krizę nuo Antrojo pasaulinio kari pabaigos.

Tarp patvirtintų žuvusiųjų, pateiktais duomenimis, yra daugiau kaip 96 000 civilių. Vyriausybinės pajėgos ir jų sąjungininkai nužudė daugiau kaip 83 500 civilių, 27 500 - per oro antskrydžius, o 14 600 - kalėjimuose. Sukilėliams tenka kaltė dėl daugiau kaip 7 000 civilių žūties.

IS, remiantis pateikta informacija, nužudė daugiau kaip 3 700 civilių. JAV vadovaujamos kovos su IS koalicijos oro antskrydžiai pražudė 920 civilių gyventojų. Turkijos saugumo pajėgos, kurios remia sukilėlius Šiaurės Sirijoje, nužudė daugiau kaip 500 civilių.

Sirijos vyriausybė ir jos sąjungininkės Rusijos daliniai pareiškė neatakavę civilių taikinių. Damaskas neigia ir sulaikytų asmenų kankinimus bei žudymus. Tačiau ir dauguma sukilėlių grupuočių tikina nepuolančios civilių. JAV koalicija, jos pačios duomenimis, mėgina vengti civilių aukų.