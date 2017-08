26 metų užpuolikas sustabdė savo automobilį šalia policijos automobilio draudžiamoje vietoje prie garsiųjų rūmų apie 20 val. 35 min. vietos (22 val. 35 min. Lietuvos) laiku, teigiama policijos pranešime. „Pareigūnai, jo transporto priemonėje pastebėję didelį peilį, norėjo jį areštuoti, – sakoma pranešime. – Sulaikant tą vyrą dviem policijos pareigūnams buvo nesunkiai sužalotos rankos.“ Tie pareigūnai buvo nuvežti į ligoninę, bet vėliau buvo iš jos išleisti, nurodė policija. Tas užpuolikas iš pradžių buvo suimtas dėl kėsinimosi sukelti sunkių kūno sužalojimų ir policijos užpuolimo, bet vėliau jam buvo pateikti įtarimai pažeidus Terorizmo įstatymą. Susiję straipsniai: Londone vyras peiliu sužeidė pareigūnus Imigrantai papasakojo, kodėl palieka Jungtinę Karalystę „Londono policijos kovos su terorizmu komandos detektyvai dabar tiria šį incidentą“, – teigė policija. Užpuolikas dėl nesunkių sužalojimų buvo pristatytas į Londono ligoninę, o vėliau atvežtas į centrinę policijos nuovadą apklausai. „Staigūs ir drąsūs abiejų pareigūnų veiksmai reiškia, kad įtariamasis buvo sulaikytas labai greitai“, – teigė policijos pareigūnas Guy Collingsas. „Nė vienas visuomenės narys nesusidūrė su šiuo asmeniu įvykio vietoje. Šiuo metu tyrime yra dar per anksti spėlioti“, – pridūrė jis. Bakingemo rūmų sargyba AP / Scanpix Socialinių tinklų vartotojai internete paskelbė vaizdo įrašų, kuriuose šalia Bakingamo rūmų matoma gausybė policijos ir greitosios pagalbos automobilių, o aplinkines gatves buvo užtvėrusi policija, kuri norėjo apieškoti apylinkes. Išpuolis buvo įvykdytas Europoje tvyrant didelei įtampai dėl per pastaruosius dvejus metus džihadistų surengtų teroro atakų. Žinia apie incidentą Londone buvo paskelbta tuojau po to, kai Belgijoje buvo nušautas apie 30 metų somalietis, užpuolęs du Briuselio centre patruliavusius karius ir vieną jų nesunkiai sužeidęs peiliu. Vien Britanijoje nuo kovo per tris teroro išpuolius Londone ir Mančesteryje žuvo 35 žmonės. Per dvi iš tų atakų užpuolikai automobiliais taranavo žmonių minias. Tuo tarpu Mančesteryje gegužę per sprogimą JAV popmuzikos žvaigždės Arianos Grande koncertą žuvo 22 asmenys, tarp kurių buvo ir vaikų.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.