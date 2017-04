Per du JAV vadovaujamos koalicijos antskrydžius Sirijoje žuvo mažiausiai 20 civilių

Londone įsikūrusio Sirijos žmogaus teisių stebėsenos biuro duomenimis, kovos su „Islamo valstybe" (IS) koalicija pirmadienį surengė ataką džihadistų kontroliuojamame Albu Kamalo mieste Deir al Soro provincijoje. Per ją žuvo trys IS ekstremistai, taip pat 13 civilių, 5 jų - vaikai.

Per kitą ataką Huseinidžės kaime, kuris taip pat yra Deir al Sore, žuvo septyni civiliai, tarp jų - vienas vaikas.

Kovo pabaigoje JAV pajėgos pareiškė, kad per koalicijos antskrydžius Sirijoje iki šiol žuvo mažiausiai 220 civilių. Tačiau stebėtojų vertinimu civilių aukų skaičius yra daug didesnis.

Opozicinis Sirijos žmogaus teisių stebėsenos biuras, skelbdamas skaičius, remiasi savo informatorių tinklu Sirijoje. Nepriklausomiems šaltiniams duomenų patikrinti beveik neįmanoma.