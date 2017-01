Per 50 iš Filipinų kalėjimo pabėgusių kalinių sugauti arba nukauti

Iš 158 kalinių, pabėgusių iš vieno kalėjimo Filipinuose, 53 buvo sugauti arba nukauti, o kitų paieška tebesitęsia, penktadienį pranešė pareigūnai.

Pasak jų, 43 asmenys, pabėgę iš kalėjimo šalies pietuose, buvo vėl sučiupti, o dar aštuoni – nukauti. Didžiausias kada nors Filipinuose įvykęs pabėgimas iš kalėjimo įvyko, kai į jį įsiveržė ginkluoti įtariami musulmonų sukilėliai.

Dar du kaliniai yra gydomi ligoninėje dėl patirtų sužeidimų, sakė Kotabato provincijos policijos atstovė Maria Joyce Birrey. Be to, per išpuolį kalėjime žuvo vienas kalėjimo sargas ir buvo nukautas vienas kaimo pareigūnas, kuris, kaip teigiama, susidūręs su policija išsitraukė ginklą.

Daugiau nei 100 ginkluotų vyrų, kuriems, kaip manoma, vadovavo vietos musulmonų sukilėlių vadas, Kidapavano miesto kalėjimą atakavo trečiadienį paryčiais.

Kidapavanas yra už 930 km nuo sostinės. Šiame neramiame regione, kur ne vieną dešimtmetį vyksta musulmonų separatistų sukilimas, taip pat aktyviai veikia ekstremistinės grupuotės, neseniai paskelbusios ištikimybę džihadistų judėjimui „Islamo valstybė“ (IS).

Kalėjimo prižiūrėtojas Peteris Johnas Bonggatas jaunesnysis anksčiau sakė, kad kalėjimą greičiausiai puolė nuo Moro islamo išvadavimo fronto (MILF) atskilusi sukilėlių grupuotė. MILF yra didžiausias Filipinų musulmonų sukilėlių judėjimas, šiuo metu dalyvaujantis taikos derybose su vyriausybe.

Abi grupuotės neigia, kad buvo kaip nors susijusios su incidentu.

Pasak pareigūnų, kalėjime laikoma 1 511 kalinių, tarp kurių yra ir sukilėlių, nuteistų už nužudymus per sprogdinimus provincijoje. Nuo 2007 metų šis kalėjimas buvo užpultas jau trečią kartą.