Patarėja: D. Trumpas neskelbs savo mokesčių deklaracijos

„Ji nedomino žmonių. Jie jį išrinko. Ir leiskite man labai aiškiai pasakyti: daugumai amerikiečių rūpi, kaip prezidentaujant D. Trumpui atrodys jų pačių mokesčių deklaracijos - o ne kaip atrodo jo“, - aiškino K. Conway.

D. Trumpas, stoties CNN duomenimis, yra vienintelis didžiųjų partijų kandidatas į prezidentus nuo 1972 metų, nepaviešinęs savo mokesčių deklaracijos. „Vieninteliai žmonės, kurie rūpinasi mano mokesčių deklaracija, yra reporteriai, taip?" - sakė D. Trumpas savo spaudos konferencijoje sausio 11-ąją.

Šis teiginys visiškai prieštarauja naujausios „Washington Post“ ir ABC apklausos rezultatams, anot kurių 74 proc. amerikiečių mano, kad milijardierius nekilnojamojo turto magnatas turėtų paskelbti savo mokesčių deklaraciją. Be to, iki šiol per 200 000 žmonių pasirašė atitinkamą peticiją.