Paslaptinga M. Trump: ką apie ją atskleidžia gyvenimo faktai

1. Ji – pirmoji JAV pirmoji ponia, kurią rinkėjai matė apsinuoginusią

1996 metais (su būsimu vyru Melania susipažino tik po trejų metų) būsimoji JAV pirmoji ponia nusifotografavo apsinuoginusi prancūziškam vyrams skirtam žurnalui „Max“. Jai tuomet buvo 25-eri.

Pernai amerikiečių laikraštis „The New York Post“ atrado tas nuotraukas ir išspausdino pirmame puslapyje su antrašte „Melania Trump, kokios jūs anksčiau nematėte“.

Verta atiduoti duoklę Amerikos publikai, nes po šių nuotraukų išspausdinimo niekas Melanios nekaltino palaidu elgesiu. Socialiniuose tinkluose žmonės komentavo, kad praeityje darytos nuotraukos – ne priežastis smerkti kandidato į JAV prezidentus žmoną. O pats D. Trumpas šių nuotraukų visai nesureikšmino ir pareiškė, kad Europoje tai madingas ir dažnas reiškinys.

2. Ji kalba penkiomis kalbomis

Ir, beje, neturi aukštojo išsilavinimo. Stebėtina, bet tai faktas. Melania gimė Slovėnijoje, kuri tuomet dar buvo Jugoslavijos dalis. Žinoma, jos gimtoji kalba yra slovėnų. Dar vaikystėje ji išmoko serbų ir vokiečių kalbų.

Būdama šešiolikos, įstojo į Liublianos universitetą studijuoti architektūros ir dizaino, tačiau jau pirmame kurse ji susipažino su fotografu Stane Jerko. Nuo tada mokslai buvo pamiršti, ir mergina ėmė sparčiai kilti modelio karjeros laiptais. Ji metė studijas ir persikėlė gyventi į Paryžių, kur išmoko kalbėti prancūziškai. O 1996 metais ji nusprendė užkariauti Niujorką. Štai iš kur ji moka angliškai.

3. Ji nori tapti naująja Jacqueline Kennedy

Biografinės knygos apie Jacqueline Kennedy autorė Pamela Keogh mano, kad Melania, kaip ir jos knygos herojė, yra ideali žmona – „graži, protinga, turinti savo nuomonę ir galinti duoti tinkamą patarimą“.

Dar 2000 metais viename interviu laikraščiui „The New York Times“ ponia Trump sakė, kad, jeigu ji kada nors taps pirmąja ponia, ji bus „labai tradicinė, kaip Betty Ford ar Jacqueline Kennedy“.

Veikiausiai Melania jau tuomet žinojo apie slaptas savo vyro ambicijas. Po beveik dviejų dešimtmečių jos amerikietiškoji svajonė išsipildė. Ekspertų nuomone, nereikėtų nuvertinti naujos pirmosios ponios: kaip ir Jacqueline, ji turi visus šansus tapti nauja savo šalies stiliaus ikona.

4. Ji nuviliojo D. Trumpą nuo kosmetikos imperijos paveldėtojos

Melania susipažino su Donaldu, kai jai buvo 28 metai. Tai įvyko 1998 metais Manhatane veikiančiame klube „Kit Kat“ per vakarėlį, kurį surengė modelių agentūros „ID Models Management“ įkūrėjas Paolo Zampolli. D. Trumpas vakarėlyje buvo su stambaus Norvegijos kosmetikos koncerno vadovo Finno-Eriko Midelfarto dukra Celina. D. Trumpas iš karto pamiršo savo porą ir susižavėjęs Melania paprašė jos telefono numerio. Tačiau ši, girdėjusi apie jo mergišiaus reputaciją, atsisakė duoti jį.

Tačiau D. Trumpo telefono numerį ji užsirašė. „Jeigu būčiau davusi savo numerį, tai būčiau tapusi viena iš tų moterų, kurioms jis skambina. Ne paslaptis, kad turtingi žmonės turi kelis numerius. Ir tai, kurį numerį jis duoda naujai draugei, daug ką pasako. Tuomet man jis nurodė visus savo numerius“, – pasakojo ponia Trump.

5. H. ir B. Clintonai buvo svečiai jos vestuvėse

Tarp 350 svečių per D. ir M. Trumpų vestuves buvo ir Billas Clintonas, tuomet jau buvęs JAV prezidentas, su žmona Hillary. Kaip matoma iš šventės nuotraukų, būsimi priešininkai labai meiliai bendravo.

