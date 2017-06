Suskaičiavus 646 (iš 650) apylinkės rezultatus, pirmauja konservatoriai su 315 iškovotų vietų. Tai reiškia, kad konservatoriams iškovotų mandatų neužteks absoliučiai pergalei ir daugumos suformavimui parlamente.

Po jų rikiuojasi leiboristai su Jeremy Corbynu priešakyje. Jų sąskaitoje kol kas 261 vieta.

Škotijos nacionalistai kol kas yra iškovoję 35 mandatus. Gerokai žemiau su 12 vietų rikiuojasi liberalų demokratų partija. Demokratinė unionistų partija iškovojo 10 mandatų. Likusios partijos dalijasi 13 vietų.

BBC pranešė, kad nepaisant gausių raginimų T. May atsistatydinti, ji to daryti neketina ir ruošiasi naujos vyriausybės formavimui. Tuo metu Leiboristų partija paskelbė, kad sieks suformuoti mažumos Vyriausybę.

ES lyderiai reaguoja į rinkimų rezultatus

Prancūzijos vyriausybės vadovas Edouard'as Philippe'as penktadienį pareiškė, kad Didžiosios Britanijos visuotinių rinkimų rezultatai yra netikėti, bet jie nekeičia šalies sprendimo dėl pasitraukimo iš Europos Sąjungos.

„Britai pareiškė savo valią. Jie balsavo ir suteikė Konservatorių partijai daugumą, tačiau paprastą daugumą – o tai gana netikėta“, – sakė ministras pirmininkas radijui „Europe 1“.

„Nemanau, kad turėtume įžvelgti šiuose rezultatuose abejonę dėl „Brexit“, už kurį aiškiai pasisakė Britanijos žmonės“, – pridūrė E. Philippe'as.

Tuo metu ES ekonomikos reikalų komisaras Pierre‘as Moscovici pareiškė, kad Th. May „pralaimėjo lažybas“.

T. May, kurios pozicijos po rinkimų „turėjo sustiprėti, pralaimėjo savo lažybas ir todėl yra neaiškioje situacijoje, nes tiesa ta, kad mes iš tikrųjų nežinome, kokia šį rytą yra valdančiųjų situacija“, prancūzų radijui „Europe 1“ sakė P. Moscovici.

Pasak P. Moscovici, „kalbant apie ES, mes pasirengę pradėti derybas“ dėl Britanijos išstojimo iš Bendrijos.

Paklaustas, ar derybos galėtų prasidėti birželio 19 dieną, kaip buvo planuojama, jis atsakė: „Neskubinkime įvykių, tačiau bet kuriuo atveju mes pasirengę.“

ES „apgailestauja“ dėl Britanijos sprendimo išstoti, pridūrė P. Moscovici.

Ragina T. May atsistatydinti

Leiboristų lyderis J. Corbynas paragino Th. May atsistatydinti iš konservatorių vadovės pareigų. Nors konservatoriai pirmauja rinkimuose ir juos laimės, tačiau prognozuojamas jų vietų skaičius negarantuoja daugumos parlamente.

Panašu, kad pasitvirtins ir apklausos bei prognozės, kuriose buvo prognozuotas konservatorių kritimas. Prieš rezultatų paskelbimą skelbta, kad konservatoriai neteks maždaug 16 vietų. Tuo tarpu leiboristams prognozuota 34 mandatais daugiau.

Norint tapti absoliučia dauguma reikia surinkti mažiausiai 326 mandatus arba 50 procentų vietų parlamente.

