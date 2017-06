Suskaičiavus 641 (iš 650) apylinkės rezultatus pirmauja konservatoriai su 311 iškovotomų vietų. Tai reiškia, kad konservatoriams iškovotų mandatų neužteks absoliučiai pergalei ir daugumos suformavimui parlamente.

Po jų rikiuojasi leiboristai su Jeremy Corbynu priešakyje. Jų sąskaitoje kol kas 260 vietų.

Škotijos nacionalistai kol kas yra iškovoję 35 mandatus. Gerokai žemiau su 12 vietų rikiuojasi liberalų demokratų partija. Demokratinė unionistų partija iškovojo 11 mandatų. Kitos partijos dalijasi 10 vietų.

Leiboristų lyderis J. Corbynas paragino Th. May atsistatydinti iš konservatorių vadovės pareigų. Nors konservatoriai pirmauja rinkimuose ir juos laimės, tačiau prognozuojamas jų vietų skaičius negarantuoja daugumos parlamente.

Panašu, kad pasitvirtins ir apklausos bei prognozės, kuriose buvo prognozuotas konservatorių kritimas. Prieš rezultatų paskelbimą skelbta, kad konservatoriai neteks maždaug 16 vietų. Tuo tarpu leiboristams prognozuota 34 mandatais daugiau.

Norint tapti absoliučia dauguma reikia surinkti mažiausiai 326 mandatus arba 50 procentų vietų parlamente.

