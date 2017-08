Viename iš didžiausių Ispanijos miestų teroristų įvykdyta ataka nusinešė 13 asmenų gyvybes. Dar dešimtys žmonių buvo sužeisti.

Prasidėjus išpuoliui, mieste viešėjusi L. Rouass, snukerio žaidėjo Ronnie O'Sullivano žmona, socialiniame tinkle „Twitter“ parašė: „Vykdoma ataka. Slepiuosi restorano šaldyklėje. Viskas įvyko žaibiškai. Meldžiuosi už visų čia esančiųjų saugumą.“

In the middle of the attack. Hiding in a restaurant freezer. Happened so fast. Praying for the safety of everyone here x

— Laila Rouass (@lailarouass) August 17, 2017