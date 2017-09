Lėktuvas "Antonov An-2“ sudužo žiūrovų minios akivaizdoje, atlikdamas oro akrobatikos triukus virš Rusijos sostinės priemiesčio Balašichos aerodromo, šalia Fedurlovo kaimo. „Maskvos srityje, Fedurlovo kaime, per kasmetinį pasirodymą nukrito lėktuvas An-2. Žuvo du pilotai“, – naujienų agentai „Interfax“ sakė policijos regioninio skyriaus atstovai. Policija nurodė, kad lėktuvas nukrito dirbamame lauke ir kad jokie žiūrovai nenukentėjo. Pareigūnai dirba įvykio vietoje ir aiškinasi nelaimės priežastis. Vienas šaltinis gelbėjimo tarnybose sakė naujienų agentūrai TASS, kad labiausiai tikėtina avarijos priežastis – piloto klaida. Rusijos žiniasklaida paskelbė vieno įvykio liudininko nufilmuotą vaizdo įrašą – jame matyti, kaip biplanas rėžėsi į žemę ir užsiliepsnojo, o virš nelaimės vietos pakilo tirštų juodų dūmų stulpas. Gelbėtojai sakė „Interfax“, kad An-2 pasirodymas buvo surengtas minint šio tipo lėktuvo pirmojo skrydžio 70-ąsias metines. Šie vienmotoriai propeleriniai lėktuvai buvo pradėti 1947 metais ir buvo daugiausiai naudojami keleiviams ir kroviniams gabenti bei kaip žemės ūkio barstytuvai. Iki 2001-ųjų jų buvo pagaminta daugiau kaip 18 tūkst., o šimtai šių biplanų tebėra naudojami.

