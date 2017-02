„Oskarų“ ceremonijoje figūravo ir D. Trumpas: kaip pokštų ir protesto taikinys

Ceremonijai įpusėjus jos vedėjas Jimmy Kimmelis pabandė išpešti iš D.Trumpo kokią nors reakciją parašydamas jam žinutę „Twitter“. Iki šou pabaigos laisvojo pasaulio lyderis jauko nebuvo prarijęs.

J. Kimmelis apie D.Trumpą juokavo kelis kartus, be to, atkreipė ypatingą dėmesį į D.Trumpo taikinį Meryl Streep. Daugiausiai „Oskarų“ laureatai dėkojo savo mamoms, režisieriams ir atrodė priblokšti tokios garbės.

M. Streep, per „Auksinių gaublių“ įteikimo ceremoniją aštriai pasisakiusi dar būsimąjį Amerikos prezidentą ir savo kalba nustelbusi visą ceremoniją, šįkart išėjusi į sceną įteikti vieno apdovanojimo nenukrypo nuo savo scenarijaus.

Iraniečių kino kūrėjas Asgharas Farhadi, geriausio filmo užsienio kalba „Oskaro“ laimėtojas, ceremoniją boikotavo dėl D.Trumpo kelionių draudimo kelioms musulmoniškoms šalims, tarp jų – Iranui. Jis įpareigojo iraniečių kilmės astronautę Anousheh Ansari perskaityti pareiškimą jo vardu.

„Nedalyvauju iš pagarbos savo šalies ir kitų šešių valstybių žmonėms, kuriems buvo parodyta nepagarba šiuo nežmonišku įstatymu, draudžiančiu imigrantams atvykti į JAV, – cituodama A. Farhadi sakė A. Ansari. – Pasaulio skirstymas į „mus“ ir „mūsų priešus“ kelia baimę.“

Visi šeši šioje kategorijoje nominuoti režisieriai dvi dienos prieš ceremoniją paskelbė pareiškimą, kuriuo kritikuoja „fašizmo klimatą“ Jungtinėse Valstijose.

Šiuolaikinę „Oskarų“ ir politikos santuoką iš esmės pradėjo Marlono Brando sprendimas 1973 metais nusiųsti indėnę Sacheen Littlefeather atsiimti jam paskirto geriausio aktoriaus apdovanojimo. Tačiau toks elgesys vis tiek buvo itin neįprastas, o dvejais metais vėliau, kai dokumentinių filmų prodiuseris Bertas Schneideris nuo scenos pakalbėjo apie Vietnamo karą, dainininkas Frankas Sinatra eteryje perskaitė atsiprašymą.

Vėliau „Oskarų“ scena dar kelis kartus buvo panaudota politiniams tikslams: 1978 metais Vanessa Redgrave kalbėjo apie palestiniečių reikalus, 2003 metais Michaelas Moore'as smerkė tuometį prezidentą George'ą W.Bushą, 2009-aisiais Seanas Pennas deklaravo palaikymą gėjų santuokoms, 2015-aisiais Patricia Arquette ragino sulyginti moterų atlyginimus su vyrų atlyginimais, o pernai Leonardo DiCaprio kalbėjo apie klimato kaitą.

Baigdamas savo monologą J. Kimmelis auditorijai pasakė: „Kai kurie iš jūsų užlips ant scenos ir pasakys kalbas, apie kurias Jungtinių Valstijų prezidentas tviteryje didžiosiomis raidėmis parašys per savo 5 val. ryto tuštinimąsi.“

Tačiau tik A. Farhadi iš tikrųjų pabandė įgelti prezidentui.

J. Kimmelis apie D.Trumpą užsiminė kelis kartus, įskaitant pokštą apie prieštaringus vertinimus dėl ankstesnio įvairovės trūkumo skirstant „Oskarų“ nominacijas. „Noriu pasakyti „ačiū“ prezidentui Trumpui. Prisimenat, kaip pernai atrodė, tarsi „Oskarai“ būtų rasistiniai? To nebėra, ačiū jam“, – pasakė komikas.

Jis taip pat atkreipė dėmesį į „pervertintą“ M. Streep, kuri sulaukė kolegų plojimų atsistojus. Po jos kalbos per „Auksinių gaublių“ ceremoniją D.Trumpas pasišaipė iš jos: pareiškė, kad ši „Oskarų“ laureatė yra pervertinta. Dabar J. Kimmelis pajuokavo apie jos suknelę: „Beje, ar tai „Ivanka“?“

Ceremonijos vedėjas taip pat užsiminė apie Baltųjų rūmų spaudos sekretoriaus Seano Spicerio draudimą kai kurių organizacijų, tarp jų – televizijos CNN ir dienraščių „The New York Times“ bei „ Los Angeles Times“ , reporteriams penktadienį dalyvauti kasdienėje spaudos konferencijoje.

„Mes netoleruojame išgalvotų žinių“, – pasakė jis.

Pristatydamas nominantes geriausios antrojo plano aktorės apdovanojimui, praėjusių metų geriausio antrojo plano aktorius Markas Rylance'as pasakė, jog turėtų būti ir apdovanojimas žmonėms, kurie gali kam nors nepritarti be neapykantos. D.Trumpas nebuvo paminėtas, bet kontekstas atrodė aiškus.

Ar D.Trumpas žiūrėjo ceremoniją, galėtų pasakyti tik „Twitter“. Praėjusią savaitę paklaustas, ar prezidentas planuoja įsijungti ceremoniją, S. Spiceris atsakė to nežinantis. Tačiau sekmadienį taip pat vyko metinis gubernatorių pokylis Baltuosiuose rūmuose, ir spaudos sekretorius sakė: „Jaučiu, kad tam prezidentas ir pirmoji ponia sekmadienio vakarą skirs didžiausią dėmesį.“

Tačiau D.Trumpo dėmesį atkreipė pranešimas, kad „The New York Times“ reklamuosis per „Oskarų“ ceremoniją. Prezidentas sekmadienį „Twitter“ parašė, kad šis laikraštis bando „gelbėti savo žlungančią reputaciją“, ir paragino jį „bandyti pranešinėti tiksliai ir teisingai“. Bet prezidento žinutėje buvo netikslumas: jis neteisingai parašė, kad „The New York Times“ reklamuosis pirmą kartą.