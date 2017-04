Centristas E. Macronas sekmadienį vykusiuose rinkimuose kol kas yra surinkęs 23,9 proc. balsų. Tiesioginė jo konkurentė, ultradešinioji M. Le Pen surinko 21,4 proc. balsų ir taip pat pateko į antrąjį rinkimų turą.

E. Macronas ar M. Le Pen taps Prancūzijos prezidentu paaiškės gegužės 7 dieną po antrojo rinkimų turo.

Centro kairės kandidatas F. Fillonas liko trečioje vietoje su 19,9 proc. balsų. Nuo jo nedaug atsiliko kraštutinės dešinės kandidatas J. L. Melenchonas su 19,6 proc. balsų.

Gerokai prasčiau sekėsi tarp favoritų nepatekusiems kandidatams. Socialistas B. Hamonas gerokai atsiliko nuo pirmojo ketverto ir surinko 6,3 proc. rinkimuose galiojančių balsų. N. Dupontas - Aignanas liko šeštoje vietoje su 4,7 proc. balsų.

Kiti rinkimuose dalyvavę 5 kandidatai išsirikiavo ties 1 proc. žyma.

Anksčiau skelbta, kad suskaičiavus 33,2 proc. visų balsų į priekį išsiveržė E. Macronas. Už jį balsą tuo metu buvo atidavę 23,11 proc. rinkėjų. M. Le Pen rikiavosi antra su 23,08 proc. balsų, rašo france24.com. Iki to laiko persvarą buvo išlaikiusi M. Le Pen.

France24 skelbia, kad balsai iš didmiesčių vėlavo, nes balsavimo apylinkės užsidarė valanda vėliau, nei kitur. Anot jų, pradžioje pirmavo M. Le Pen, tačiau pradėjus skaičiuoti didmiesčių balsus į priekį išsiveržė E. Macronas.

France24.com prognozavo, kad suskaičiavus visus balsus E. Macronas surinks 23,7 proc., M. Le Pen – 21,9 proc., J. L. Melenchonas – 19,5 proc., F. Fillonas – 19,7 proc. balsų.

Guardian.co.uk prognozavo, kad E. Macronas iš viso surinks apie 23 proc. balsų, M. Le Pen – apie 22 proc.

Vidaus reikalų ministerija skelbia, kad balsai pasiskirstė taip:

„Ipsos“ skelbia pirmuosius duomenis apie E. Macrono ir M. Le Pen elektoratą. Už M. Le Pen daugiausia balsavo žemesnės kvalifikacijos darbuotojai arba bedarbiai, daugiausia be aukštojo išsilavinimo ir gyvenantys mažesniuose miesteliuose. E. Macroną daugiausia palaikė didelių miestų gyventojai su aukštuoju arba aukštesniu išsilavinimu.

F. Fillonas populiariausias tarp pensinio amžiaus žmonių, o už J. L. Melenchoną daugiausia balsavo jaunimas.

Historic moment for France: both traditional mainstream parties appear eliminated in 1st round #frenchelection #Macron 23.7% #LePen 21.7%— Catherine Nicholson (@ACatInParis) April 23, 2017

Prognozė: antrame ture grumsis E. Macronas ir M. Le Pen

Pasirodžius pirmiesiems skaičiams BBC prognozuoja E. Macrono ir M. Le Pen pergalę. Socialistų kandidatas Benoitas Hamonas po pirmųjų rezultatų paskelbimo paskelbė, kad tai „moralinis kairiųjų pralaimėjimas“, skelbia BBC. Jis taip pat pažadėjo kitame ture paremti E. Macroną jo kovoje su M. Le Pen. F. Fillonas pareiškė „didžiulį nusivylimą“, rašo france24.com. Paramą E. Macronui išreiškė F. Fillonas, aiškia iir nedciprasmiškai paraginęs visus savo rinkėjus balsuoti už E. Macroną antrame ture.

BBC duomenimis, rinkimuose balsavo 80 proc. rinkėjų. Prancūzijos prezidentas F. Hollande'as paskambino E. Macronui pasveikinti jį su pergale.

Pasirodžius pirmiesiems rezultatams ir paskelbus pirmąsias prognozes euro kursas šoktelėjo aukštyn 2 proc.

Anot Prancūzijos visuomeninio transliuotojo prognozės, E. Macronas laimės pirmąjį turą su 23 - 24 proc. balsų, o M. Le Pen surinks 21,6 - 23 procentus.

Žaibiška apklausa: E. Macronas turi didžiulę persvarą

Iš karto po pirmųjų pirmojo turo turo rezultatų paskelbimo „Ipsos“ surengė žaibišką apklausą, kurioje klausė, ką rinkėjai paremtų antrąjame ture – M. Le Pen, ar E. Macroną. Šioje apklausoje E. Macronas yra smarkiai atsiplėšęs nuo M. Le pen.

Paramą E. Macronui išreiškė eilė politikų

Žaliųjų kandidatė Cecile Dufolt sako, kad antrame ture nedvejodama balsuos už E. Macroną. Paramą jam išreiškė ir Prancūzijos užsienio reikalų ministras Jeanas Marcas Ayraultas. Didžiausia Prancūzijos profsąjunga CDTF ragina balsuoti už E. Macroną antrame rinkimų ture.

E. Macroną pasveikino ir Vokietijos užsienio reikalų ministras Sigmaras Gabrielis ir pareiškė, kad jis yra tikras, kad E. Macronas taps kitu Prancūzijos prezidentu.

E. Macronas savo kalboje sakė, kad šalis šiuo metu susiduria su neregėtais iššūkiais, pradeant terorizmu ir baigiant ekonomika ir padėkojo milijonams balsavusių už jį ir išreiškusių pasitikėjimą jo galimybėmis išspręsti šias problemas. „Puikiai žinau, kas manęs laukia priekyje. Šie rinkimai atvėrė duris optimizmui ir nutiesė naują vilties kelią Europai ir pasauliui“, – sakė E. Macronas.

Jo kalbą dažnai nutraukdavo entuziastingų remėjų šūkiai „Macron president!“.

"Nationalism leads to war. I come from a part of France with too many World War cemeteries" @EmmanuelMacron to #LePen https://t.co/V9K7QzJFcy— MacronInEnglish (@MacronInEnglish) April 4, 2017