„Obamacare“ atšaukimo pasekmės – 32 mln. amerikiečių be sveikatos draudimo

Vien tik ateinančiais metais apsaugą prarastų 17 mln. JAV gyventojų, jei „Obamacare“ pavadinta reforma būtų sužlugdyta nepateikus alternatyvos, pareiškė nešališkas Kongreso biudžeto biuras (CBO). Be to, gali smarkiai didėti draudimo įmokos.

B. Obamos įpėdinis Donaldas Trumpas yra pažadėjęs atšaukti sveikatos reformą. Jis reikalauja ją pakeisti kita sistema. Tačiau Kongrese prezidentui tam trūksta balsų, kadangi didelis pasipriešinimas vyrauja ir jo paties partijoje. Pirmadienį žlugo balsavimas Senate, numatęs pradžioje „Obamacare“ anuliuoti, o tada pakeisti. Daugumos vadovas Mičas Makonelis (Mitch McConnell) dabar siekia, kad kitą savaitę būtų balsuojama dėl reformos atšaukimo, bet ne dėl jos pakeitimo. D. Trampas paragino senatorius ir per vasaros atostogas likti sostinėje, kol bus pasiektas susitarimas.

„Obamacare“, be kita ko, numato valstybės dotacijas, kurios priklauso nuo pajamų. Priėmus šį įstatymą, apie 20 mln. iki tol nedraustų amerikiečių galėjo sudaryti sveikatos draudimą. Respublikonai kritikuoja „Obamacare“ kaip valstybės kišimąsi. Be to, sistema esą yra per brangi.