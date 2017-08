Tačiau policija pažymėjo, kad tyrimas, kuris buvo pradėtas gavus „konkrečios informacijos“ iš kolegų Ispanijoje, tęsiamas. „Tas vyras šįvakar buvo paleistas; jis daugiau nebelaikomas įtariamuoju šiame tyrime“, – sakoma uostamiesčio policijos išplatintame pranešime. Kol kas neaišku, ar Ispanijos pareigūnų pateikta informacija susijusi su praėjusios savaitės kruvinomis atakomis Katalonijoje. Taip pat nežinoma, kada ispanų teisėsauga sužinojo apie grėsmę Nyderlandams. Per dvi atakas Ispanijos šiaurės rytiniame Katalonijos regione, kurių metu pėsčiuosius taranavo automobiliai, žuvo 15 žmonių, o dar 120 buvo sužeisti. Susiję straipsniai: Nyderlanduose užkirstas kelias potencialiam teroristiniam išpuoliui Nyderlandų pareigūnai vis dar mėgina kaip mozaiką sudėlioti įvykius, dėl kurių buvo atšauktas trečiadienio vakarą turėjęs įvykti amerikiečių roko grupės „Allah-Las“ koncertas. „Ispanų policija turėjo konkrečios informacijos, kad tą dieną toje vietoje prieš tą roko grupę bus įvykdyta ataka“, – ketvirtadienį sakė Roterdamo policijos vadas Frankas Paauwas. Po to, kai buvo atšauktas minėtas koncertas, pareigūnai ketvirtadienį paryčiais surengė reidą, per kurį „dėl teroro grėsmės Roterdame suėmė 22 metų vyrą“, nurodoma policijos pranešime. Radijas BNR citavo šaltinius, kurie teigė, kad tas vyras buvo suimtas, nes „paskelbė grasinančių pranešimų“ per susirašinėjimo programėlę „Telegram“. Ši programėlė kritikuojama dėl to, kad leidžia susirašinėti nusikaltėliams ir teroristams, nes tarnybos negali jų susekti. Nyderlandų teisingumo ministras Stefas Blokas vėliau BNR sakė, kad pareigūnai „norėjo išgirsti, kodėl jis pasielgė šitaip idiotiškai“. Pastarasis vyras tebėra suimtas, nurodė F. Paauwas. Jis „įtariamas prisidėjęs prie pasirengimo teroro atakai“, teigė pareigūnas. Nyderlandų nacionalinė naujienų agentūra ANP pranešė, kad tas įtariamasis veikiausiai yra studentas iš nedidelio Zevenbergeno miesto. Kaimynai jį apibūdino kaip „ramų jaunuolį, turintį merginą“. Trečiadienio vakarą policija sulaikė įtartinai kelyje besielgusį vyrą, kuris vairavo sunkvežimį su Ispanijos valstybiniais numeriais. Jis buvo sulaikytas netoli didžiausio Europos uostamiesčio koncertų salės „Maassilo“, kur turėjo pasirodyti minėta roko grupė. Vis dėlto iškart kilo rimtų abejonių, kad tas vyras gali būti kaip nors susijęs su teroro grėsme. Nors pareigūnai pranešė radę jo sunkvežimyje „kelis dujų balionus“, tas vairuotojas yra paprastas mechanikas ir sulaikymo metu buvo smarkiai apsvaigęs nuo alkoholio. Ispanijos policija taip pat patvirtino, kad šis vyras su teroristais nesusijęs. Ji nurodė, kad „vyro, kuris buvo visiškai girtas, sunkvežimyje buvo rasti penki dujų balionai, skirti naudoti buityje“. Roterdamo policijos vadas F. Paauwas sakė, kad „šis vyras tiesiog netinkamu laiku atsidūrė netinkamoje vietoje“.

