Tačiau tokie apiplėšimai Meksikos sostinėje pasiekė naują lygį: trys užpuolikai nusitaikė į tą patį autobusą, ir tarp jų kilo susišaudymas. Du jauni užpuolikai pro galines duris įsiveržė į vieną autobusą, tačiau netrukus pastebėjo, kad jo priekyje jau darbuojasi vienas vyresnio amžiaus plėšikas. Išsigandę keleiviai tapo plėšikų susišaudymo dėl „teisės“ plėšti autobusą liudininkais.

Meksiko prokuratūra trečiadienį sakė, kad vyresnis plėšikas žuvo autobuse, o šalia jo kūno rastas pistoletas. Vienas iš jaunesnių banditų vėliau mirė ligoninėje nuo patirtų sužeidimų. Trečiasis įtariamasis buvo suimtas.

