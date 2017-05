Nukautas „Islamo valstybės“ lyderis Afganistane

Remiantis biuro pranešimu, lyderis prieš 10 dienų žuvo per Afganistano specialiųjų pajėgų operaciją rytinėje Nangarhano provincijoje. Manoma, kad IS Afganistane lyderis A. Hasibas atsakingas už kovo mėnesio išpuolį prieš karinę ligoninę Kabule. Per ataką žuvo daugiau kaip 30 žmonių.

Praėjusį mėnesį Pentagonas teigė, kad A. Hasibas tikriausiai žuvo per JAV ir Afganistano specialiųjų pajėgų antpuolį.

Balandį JAV kariuomenė numetė Afganistane didžiausią kada nors Amerikos panaudotą nebranduolinę bombą. Ji panaudota prieš tunelių sistemą, kuriais, kaip manoma, Nangarhano provincijoje naudojasi IS kovotojai.