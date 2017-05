Niujorke automobilis įsirėžė į pėsčiuosius

Pranešama, kad vienas žmogus žuvo. Kol kas nėra duomenų apie galimą teroro aktą, policija uždarė aikštės prieigas, nukentėjusiems teikiama pagalba.

Teigiama, kad automobilio vairuotojas į pėsčiųjų minią važiavo „tikslingai“. Jis yra sulaikytas.

Manoma, kad tai atsitiktinė nelaimė. Į įvykio vietą atskubėjo greitosios pagalbos ir policijos mašinos.

New York City Police say the Times Square incident is not linked to terrorismhttps://t.co/ZuLBCo2XqS pic.twitter.com/lZ1lEa7rZR

— Daily Mirror (@DailyMirror) May 18, 2017