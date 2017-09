Nevados nacionalinio saugumo objekto atstovė Tracy Bower sakė, kad buvusio Nevados bandymų poligono atokioje vakarinėje dalyje gaisras apėmė beveik 10 kv. km teritoriją. 1951–1992 metais šiame federaliniame objekte buvo įvykdyta daugiau kaip tūkstantis branduolinių sprogdinimų. Dabar ten atliekami nebranduoliniai eksperimentai ir rengiamos saugos pratybos.

T.Bower kol kas negalėjo tiksliai nurodyti gaisro vietos ir pasakyti, kokie bandymai galėjo būti vykdomi išdegusioje teritorijoje. Pasak atstovės, gaisras prasidėjo pirmadienį, bet jis nelaikomas keliančiu grėsmę žmonėms arba pastatams. Liepsnas malšina ugniagesiai; operacijoje taip pat dalyvauja sraigtasparnis, matuojantis spinduliuotės lygį.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.