Netoli NATO objekto Turkijoje įvyko nedidelis sprogimas, žmonės nenukentėjo

Sprogimas nugriaudėjo netoli kapinaičių ir NATO karinio objekto, esančių Izmyro miesto Konako rajone apie 7 val. 50 min. vietos (ir Lietuvos) laiku, informavo valstybinė Anatolijos naujienų agentūra.

Nuo sprogimo sugriuvo siena ir išdužo aplinkinių pastatų langai, pranešė agentūra.

Pirminiais duomenimis, incidentas įvyko sprogus prie sienos padėtai kurtinamajai granatai, informavo ji.

Vienas liudininkas Anatolijos naujienų agentūrai pasakojo, kad sprogimas driokstelėjo iškart po to, kai pro šalį pravažiavo karinis automobilis.

Pranešama, kad incidentas įvyko netoli Izmyro oro bazės, kuria naudojasi JAV oro pajėgos.

Šiame Egėjo jūros pakrantėje įsikūrusiame mieste tokių incidentų nutinka gana retai. Sausį šalia teismo pastato sprogus užminuotam automobiliui žuvo du žmonės. Tąsyk atsakomybę prisiėmė kurdų kovotojai.

Turkiją per pastaruosius pusantrų metų sukrėtė ištisa virtinė atakų, nusinešusi šimtus gyvybių. Paprastai dėl jų kaltinami kurdų separatistai arba džihadistų judėjimas „Islamo valstybė“. Be to, šalyje pavienes atakas kartais rengia ultrakairiųjų grupuotės.