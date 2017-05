Netikėtas D. Trumpo sprendimas sukėlė diskusijų audrą

Kol politikai ir analitikai pateiks galimą įvykių traktuotę, galima spėti, kad kiečiausias jiems teksiantis riešutėlis – keli svarbiausi toliau išvardyti klausimai, į kuriuos neišvengiamai teks atsakyti, rašo BBC.

Ar atleidimas susijęs su bandymu kažką nuslėpti?

Nemažai įtarimo kelia skuba, su kuria buvo atleistas J. Comey, ir konkretus pasirinktas momentas.

Vos prieš savaitę, kreipdamasis į Senato komitetą, FTB direktorius kalbėjo apie tai, kad jo vadovaujama agentūra tiria Rusijos kišimosi į JAV prezidento rinkimus tikimybę ir aiškinasi galimus Rusijos ryšius su D. Trumpo vykdyta kampanija.

Comey lost the confidence of almost everyone in Washington, Republican and Democrat alike. When things calm down, they will be thanking me!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 10, 2017