Neramumų krečiamos Venesuelos lyderis inicijavo konstitucijos perrašymo procesą

Per mitingą po atviru dangumi, tūkstančių savo šalininkų, vilkėjusių raudonus marškinėlius, akivaizdoje, N.Maduro pasirašė dokumentą, oficialiai nustatantį, kaip turės būti renkami „konstitucinio susirinkimo“ nariai, turėsiantys parengti naują pagrindinį šalies įstatymą.

Prezidento šalininkai mojavo raudonos, geltonos ir mėlynos spalvų nacionalinėmis vėliavomis, ignoruodami audringus opozicijos protestus. Jau daug savaičių Venesuelą krečiančius susirėmimai nusinešė mažiausiai 53 žmonių gyvybes.

Naujosios konstitucinės asamblėjos nariai bus išrinkti liepos pabaigoje, per televiziją vėliau pranešė Nacionalinės rinkimų tarybos (CNE) pirmininkė Tibisay Lucena.

Ji taip pat nurodė, kad nuo pernai gruodžio atidėliojami gubernatorių rinkimai vyks šių metų gruodžio 10 dieną.

Opozicijos kontroliuojamas Nacionalinis Susirinkimas nedelsiant atmetė N.Maduro planą.

„Venesuelos žmonės nenori suklastotos madurininkų konstitucijos, ir mes jos nepriimsime“, – savo „Twitter“ paskyroje rašė opozicijos lyderis Henrique Caprilesas.

Pastarosiomis dienomis smurtas šalyje atrodė intensyvėjantis. Opozicija kasdien rengia eitynes ir reikalauja pirmalaikių rinkimų.

Per sekmadienį vykusią demonstraciją minia apipylė degiu skysčiu vieną vyrą ir jį padegė. Dar trys žmonės pirmadienio vakarą žuvo nuo šautinių žaizdų per riaušes vakarinėje Barinaso valstijoje.

Vyriausybė ir opozicija kaltina viena kitą siunčiant ginkluotas grupes kurstyti smurto tarp demonstrantų.

Konstituciniai manevrai

N.Maduro savo ruožtu kaltina opoziciją „terorizmu“ ir priešinasi jos raginimams surengti referendumą, siekiant pašalinti prezidentą iš posto.

Opozicija jį kaltina pagilinus ekonomikos krizę, dėl kurios šalyje smarkiai stinga maisto, vaistų ir kitų būtiniausių dalykų, taip pat siaučia didelė infliacija.

Nuogąstaujama, kad prezidentas pasirūpins, jog „konstituciniame susirinkime“ daugumą turėtų jo šalininkai.

N.Maduro sakė, kad 176 šios asamblėjos nariai bus išrinkti iš kai kurių visuomeninių grupių, bet opozicija skundžiasi, kad jos tradiciškai palaiko dabartinį lyderį ir jo velionį pirmtaką Hugo Chavezą.

Ko gera, opoziciją dar labiau supykdys N.Maduro pareiškimas, kad naujasis organas posėdžiaus parlamento, vienintelės opozicijos formaliai kontroliuojamos valstybės institucijos, salėje.

„Tai, ką paskelbė Nicolas Maduro, yra ne kas kita, o besitęsiantis perversmas prieš konstituciją“, – sakė parlamento pirmininkas Julio Borgesas.

„Šis Nacionalinis Susirinkimas ragina venesueliečius rytą, dieną ir vakarą toliau taikiai protestuoti visur Venesueloje, kol bus pradėta laikytis konstitucijos“, – pridūrė jis.

Rinkimų specialistas Eugenio Martinezas savo „Twitter“ paskyroje rašė, kad konstitucinis susirinkimas tikriausiai bus suformuotas per „specialiai sukurptus rinkimus – procesą, turintį padaryti, kad čavistų balsas būtų svaresnis negu opozicijos“.

53 žuvusieji

Per demonstracijas šalyje jau žuvo iš viso 53 žmonės, daugelis jų buvo nušauti, antradienį pranešė prokurorai. Be to, kai kuriuose miestuose įsiplieskė plėšikavimo banga.

Sekmadienį padegtas vyras buvo apkaltintas vagystėmis. Tačiau N.Maduro teigė, kad jis tapo taikiniu, nes palaikė vyriausybę.

Pirmadienio vakarą sostinėje Karakase ir Barinase kilo naujų riaušių.

„Venesueliečiai šį rytą atsibudo dėl nužudytųjų mūsų mylimame Barinase. Koks žiaurumas prieš mūsų žmones!“ – H.Caprilesas rašė tviteryje.

Opozicijos įstatymų leidėjai antradienį sušaukė pasitarimą dėl šio smurto.

Maduro priešinasi

2013 metais išrinktas N.Maduro nuo pernai sausio priešinasi opozicijos pastangoms jį atstatydinti.

Jis tvirtino, kad prezidento rinkimai vyks ateinančiais metais, numatytu laiku, bet ne anksčiau.

Nors visuomenėje didėja pasipiktinimas, N.Maduro tvirtai palaiko kariuomenė. Jo šalininkai taip pat kontroliuoja daugumą valstybės institucijų.

Šalies lyderis tvirtina, kad krizė Venesueloje kilo dėl tarptautinio sąmokslo, palaikomo Jungtinių Valstijų.