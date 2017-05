Nematoma pirmoji ponia: kur yra dingusi M. Trump?

Vis dar nežinoma, kada tiksliai ji persikels į Baltuosius rūmus. Esama ženklų, kad reikalai juda. Anot Baltųjų rūmų, jų oficiali dekoratorė Tham Kannalikham intensyviai dirba besirūpindama, kad rūmai taptų Trumpų namais.

Veiklos sritys - asmeninio pasirinkimo reikalas

JAV pirmosios ponios darbo nereglamentuoja jokios oficialios nuostatos. Kiekviena Melanios pirmtakė mėgino palikti savo pėdsaką: vienos labiau politinį, kitos – asmeninį.

„Tas faktas, kad ji (Melania – red.) negimė Jungtinėse Valstijose, jai gerokai apsunkino reikalus, nes šios pozicijos neapibrėžia jokios taisyklės, nėra jokio darbo aprašymo. Ir ji neturėjo galimybės augdama stebėti, ką darė kitos pirmosios ponios“, – sakė CNN žurnalistė ir knygos „First Women: The Grace and Power of America's Modern First Ladies“ autorė Kate Andersen Brower.

„Neretai dauguma žmonių nenori, kad pirmoji ponia užsiimtų politika, todėl ji imasi asmeniškesnio ir mažiau politinio vaidmens“, – pridūrė ji.

Panašu, kad Melania pamažu pripranta prie naujo vaidmens ir iš pradžių retai buvusi Vašingtone pastarosiomis savaitėmis čia matoma vis dažniau. Ji jau dalyvavo keliuose renginiuose ir buvo šalia savo vyro.

Ekspertų teigimu, Melanios Trump, kaip pirmosios JAV ponios, vaidmuo pats savaime yra tarsi savotiškas garsiakalbis, „pirmosioms ponioms automatiškai suteikiama ta galinga jėga kalbėti masėms, nors jų vaidmuo ir nėra aiškiai apibrėžtas, – CNN sakė buvusios pirmosios ponios Lauros Bush komandoje dirbusi Anita McBride. – Jos iš tiesų pačios gali nuspręsti, kokią sritį pasirinkti prioritetine.“

„Laurai Bush tai buvo švietimas. Michelle Obama ėmė rūpintis vaikais. Jos renkasi tai, kas joms rūpi, – sakė ji. – Vėliau jos naudojasi savo turima galia ir daro tai, ką gali padaryti geriausiai.“

Prezidentinės rinkimų kampanijos metu Melania Trump sakė kovosianti su kibernetiniu priekabiavimu. Tačiau šioje srityje per šimtą pirmųjų dienų ji aktyviai nedirbo. Neseniai ji ėmė kalbėti apie būtinybę suteikti moterims galią ir užtikrinti galimybę moterims ir mergaitėms mokytis.

Tarptautinės moterų dienos proga Baltuosiuose rūmuose surengtų pietų metu ji kalbėjo apie lygybę, laisvę ir moterų atsakomybę padėti vienos kitoms siekti sėkmės.

„Pati esu imigrantė, užaugusi komunistinėje visuomenėje, aš labai gerai žinau laisvės ir lygių galimybių vertę ir svarbą. Būtent šiais idealais yra paremta ši šalis, ir būtent dėl to ji klestėjo per visą istoriją“, – renginio metu sakė M. Trump.

Komanda vis dar formuojama

Ji vis dar formuoja savo komandą ir tokiu tempu atsilieka nuo ankstesnių pirmųjų ponių. Galbūt dėl to kaltas tas faktas, jog ji negyvena Baltuosiuose rūmuose.

„Renku profesionalią ir itin patyrusią komandą, todėl tam reikia laiko“, – vasario pradžioje sakė M. Trump.

„Jai jau anksčiau reikėjo daugiau darbuotojų, kad šie padėtų suformuoti jos įvaizdį, – sakė K. Andersen Brower. – Michelle Obama turėjo 24 darbuotojus. Man rodos, kad Melania dabar turi keturis ar penkis.“

Tačiau jau neapsieita bei klaidingų žingsnių.

„Kai vasarį kartu su savo vyru į Vašingtoną atvyko Japonijos pirmoji ponia, Melanios Trump iš pradžių nebuvo, ji prisijungė tik vėliau. Tai buvo gėda, nes būtent ji turėjo atlikti šeimininkės vaidmenį“, – sakė K. Andersen Brower. Tiesa, ji pripažįsta, kad M. Trump pamažu mokosi.

Po kelių savaičių JAV lankėsi Jordanijos karalius su žmona. Tuomet M. Trump jau atliko savo vaidmenį: pietavo su Jordanijos karaliene Rania, kartu aplankė mergaičių mokyklą.

M. Trump taip pat vis dar mokosi dirbti ir su žiniasklaida. Į kai kuriuos renginius, kuriuose ji dalyvavo, žiniasklaidos atstovai nebuvo įleisti. Tik vėliau socialiniuose tinkluose ji apie juos parašė.

Beje, per šimtą dienų M. Trump nedavė nė vieno asmeninio interviu.