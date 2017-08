Ir visa tai – per nepilnus tris mėnesius.

26 metų Melburno gyventoja Julia Monaco jau trečias mėnuo keliauja po Europą, ketvirtadienį apie 17 val. buvo Barselonoje, turistų pamėgtame bulvare Las Ramblas. Kai į minią rėžėsi mikroautobusas, sužeidęs apie 100 ir pražudęs 13 žmonių, moteris buvo parduotuvėje.



Different stories filtering through about a car plowing through crowds and shots being fired. Still lying on the floor in the shopping mall.

— Julia Monaco (@juliaandmonaco) 17 August 2017