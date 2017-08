Valstybinė televizija RTP parodė vaizdų iš įvykio vietos, kuriuose matyti gelbėtojai, dirbantys prie kelių aukštų medžių Funšalio mieste.

Vietos žiniasklaida skelbia prieštaringų duomenų. RTP skelbia, kad žuvo dešimt žmonių. Tuo metu radijas TSF praneša, kad yra tik dvi aukos.

Vienas iš vietinės žiniasklaidos šaltinių tikina, kad tarp aukų gali būti vaikas.

Medis, kaip manoma, 200 metų senumo ąžuolas nukrito ant grupės žmonių, kurie dalyvavo tradiciniame religiniame festivalyje Švenčiausiosios Mergelės Marijos dangun ėmimo dieną. Ši šventė - pagrindinis metų įvykis saloje, į kurį atvyksta tūkstančiai žmonių iš viso pasaulio. Įvykus nelaimei festivalis buvo atšauktas.

Falling tree on #Madeira kills 11 during the famous Festa da Senhora do Monte festival on Portugal holiday island. pic.twitter.com/FdMEHZbxKv

— Sebastjan Artič 📎 (@vanfranco) August 15, 2017