Nelaimė Italijoje: sniego griūties užverstam viešbuty vyksta žuvusiųjų paieška

Baiminamasi, kad žuvo iki 30 žmonių viename viešbutyje slidininkams, užverstame sniego lavinos žemės drebėjimo supurtytame vidurio Italijos regione, ketvirtadienį pranešė vietos žiniasklaida, cituodama gelbėtojus.

„Ten yra daug žuvusių“, – sakė Antonio Crocetta, vadovaujantis Alpių policijos pareigūnų grupei, mėginančiai pasiekti nuo pasaulio atkirstą viešbutį.

Žiniasklaidos pranešimuose sakoma, kad viešbutyje „Rigopiano“, esančiame Gran Saso kalnagūbrio šlaito žemutinėje dalyje, buvo mažiausiai 20 svečių ir septyni darbuotojai, kai šį regioną trečiadienio rytą supurtė pirmas iš kelių stiprių požeminių smūgių.

Gelbėtojai dirbo visą naktį, bandydami pasiekti po nuolaužomis palaidotus žmones, todėl kol kas neaišku, kiek aukų pasiglemžė nelaimė.

Italijos civilinės apsaugos agentūra nurodė, kad viešbutyje „Rigopiano“, esančiame Gran Saso kalnagūbrio šlaito žemutinėje dalyje, buvo apie 30 svečių ir jo darbuotojų, kai šį regioną trečiadienio rytą supurtė pirmas iš kelių stiprių požeminių smūgių, sukėlęs didelę sniego griūtį.

Pasak agentūros, kol kas negalima patvirtinti nė vienos mirties dėl pagarbos svečių ir viešbučio darbuotojų artimiesiems.

Peskaros provincijos, kur įsikūręs Farindolos kalnų kaimas ir yra minėtas viešbutis, prezidentas Antonio Di Marco sakė, kad buvo išgelbėti du žmonės.

„Dar nežinome, kiek žmonių yra dingę arba žuvo“, – rašė jis socialiniame tinkle „Facebook“.

„Tikrai aišku, kad pastatą sukrėtė tiesioginis lavinos smūgis, jis pasislinko per 10 metrų“, – sakė jis.

Farindolos meras Ilario Lacchetta feisbuke rašė, kad „lavina buvo didžiulė“

„Ji nusinešė visą viešbutį“, – sakė jis.

Trečiadienį per keturias valandas tą regioną supurtė keturi požeminiai smūgiai, kurie buvo stipresni nei 5 balai. Pranešama, kad jie pasiglemžė mažiausiai vieną gyvybę.

Viešbutis, kurį užgriuvo lavina, yra maždaug už 90 km nuo žemės drebėjimų epicentro.

Kas nutiko?

Naktį iš sausio 18 d. į 19 d. įgriuvo šalia Gran Sasso kalno Italijos Abrucų regione esančio keturių žvaigždučių viešbučio ir SPA centro stogas. Kaip praneša gelbėjimo pajėgos, viešbutyje tuo metu buvo mažiausiai 20 turistų ir septynis darbuotojai.

Gelbėtojai ieško išgyvenusiųjų, tačiau kol kas jų aptikti nepavyko. Apie įvykusią nelaimę atitinkamas tarnybas informavo vietos gyventojai.

Kaip rašo laikraštis „Corriere della Sera“, pirmosios aukos – žuvusio vyro – kūnas rastas sausio 19 d. 9 val. ryto. „Žuvusiųjų yra daug“, - patvirtino kalnų gelbėjimo komandos vadovas Antonio Crocetta.

Tarp šiame viešbutyje apsistojusiųjų buvo vaikų, todėl nepilnamečių gali būti ir tarp žuvusiųjų. Dėl siautėjančios pūgos ir blokuotų kelių atvykti prie viešbučio nėra paprasta. Transporto priemonės mėgina prasibrauti pro sniegą, o dalis gelbėtojų galiausiai pasitelkė slides.

Sausio 19 d. 4 val. ryto Italijos žiniasklaida pranešė apie pirmuosius pasitelkusius slides viešbutį pasiekusius gelbėtojus. Skelbiamoje vaizdo medžiagoje – pro sniego sieną prasibrauti mėginančios gelbėtojų pajėgos.

Šalia apgriuvusio pastato nukritusių medžių apsuptyje rasti du išgyvenusieji. Šie asmenys išvežti į ligoninę, vienas iš jų ištiktas hipotermijos. Giampaolo Parete, kuriam pavyko išsigelbėti, papasakojo, kad stichija jį užklupo tuo metu, kai jis išėjo šio bei to atsinešti iš automobilio. „Atsidūriau po sniegu, bet man pavyko išsivaduoti. Automobilis nebuvo visiškai apsemtas, taigi laukiau, kol atvyks gelbėtojai“, - „Ansa“ naujienų agentūrai pasakojo jis. Išsigelbėjusio vyro žmona ir du vaikai įstrigę po nuolaužomis.

Remiantis Civilinės apsaugos agentūros pateikiama informacija, šiuo metu mėginama prie viešbučio priartinti gelbėjimo pajėgų transporto priemones. Dar informuojama, kad kelių kilometrų atstumu šiuo metu esančiam skubios pagalbos ekipažui nepavyksta priartėti prie viešbučio pastato.

