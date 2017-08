Neįprastas Turkmėnistano prezidento gyvenimas: kai kurios idėjos verčia kvatoti

Turkmėnistanas galėtų būti viena turtingiausių pasaulio šalių. Čia yra antras pagal dydį pasaulyje dujų telkinys, šalis užima ketvirtą vietą pagal gamtinių dujų atsargas. Gyventojų skaičius siekia vos penkis milijonus.

Turkmėnistanas galėtų tapti antruoju Kataru ar Jungtiniais Arabų Emyratais, tačiau gavosi kitaip. Valstybės vadovai susidomėjo ne ekonomine ir socialine plėtra, o paminklų statymu ir knygų apie savo didybę rašymu.

Birželio mėnesį G. Berdymuchamedovas nurodė respublikos vyriausybei atšaukti visas gyventojams teikiamas lengvatas. 2016 metų sausį buvo pranešta, kad respublikos valdžia uždraudė gyventojams pardavinėti užsienio valiutą.

2016 metais „Transparency International“ sudarytame Korupcijos suvokimo indekso reitinge Turkmėnistanui atiteko 154 vieta iš 176 pozicijų. Organizacijos „Žurnalistai be sienų“ 2016 metais sudarytame spaudos laisvės indekso reitinge ši šalis atsidūrė 178 vietoje iš 180.

