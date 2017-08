Policija Šiaurės saloje, kurioje, kaip ir pernykštę vasarą, užfiksuota daugiausiai tokių vagysčių, įspėjo, kad nusikaltėlių laukia iki 10 metų laisvės atėmimo bausmė. Tačiau bausmė gali grėsti ir tiems, kurie vogtus vaisius perka internete.

„Nebūna avokadų, kurie kainuoja po dolerį, ir jeigu kažkas ateina su dėže avokadų ir siūlosi juos parduoti po dolerį už vienetą, parduotuvės savininkui derėtų suprasti, kad prekės kilmė yra abejotina“, – Naujosios Zelandijos leidiniui „The Morning Report“ pareiškė šalies avokadų gamintojų asociacijos („NZ Avodaco“) generalinė direktorė Jen Scoular (Džen Skauler). Vienas Naujosios Zelandijos doleris yra vertas maždaug 0,73 JAV dolerio.

Pastaraisiais metais avokadų vartojimas visame pasaulyje virto madinga tendencija: jį giria virėjai, dietologai ir apie grožį rašantys tinklaraštininkai. Avokaduose yra daugiau baltymų ir riebalų negu kituose vaisiuose. Taip pat manoma, kad reguliariai juos vartojant sumažėja vėžio ir širdies bei kraujagyslių ligų rizika.

Naujoji Zelandija beveik neimportuoja avokadų, o šalies ūkininkų užauginti vaisiai yra prieinami nuo rugpjūčio iki kovo mėnesio.

Naujosios Zelandijos ūkininkai yra linkę avokadus auginti eksportui, nes gali gauti didesnį pelną. Šio sektoriaus įplaukos, 2013 metais siekusios 70 mln. Naujosios Zelandijos dolerių, šiemet padidėjo iki 198 mln. dolerių.

Agentūros „Bloomberg“ duomenimis, dėl prasto derliaus Meksikoje, Peru ir JAV (visų pirma Kalifornijoje) avokadų kaina pasaulio rinkoje šių metų pavasarį, palyginti su 2016 metų lygiu, padidėjo dukart. Naujojoje Zelandijoje avokadų kaina prieš derliaus nuėmimo pradžią buvo pakilusi net iki 7,5 dolerio už vienetą.

Tuo tarpu Didžiosios Britanijos prekybos tinklas „Tesco“ dėl įprasto dydžio avokadų deficito praėjusią savaitę pradėjo prekiauti visai nedideliais – maždaug vištų kiaušinio dydžio – avokadais iš Pietų Afrikos, rašo britų leidinys „The Guardian“.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.