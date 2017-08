Pratybos „Zapad“, kurios prasidės rugsėjo 14 dieną, kelia įtampą tarp NATO ir Rusijos. Jų metu tūkstančiai Rusijos ir Baltarusijos karių bei įrangos vienetų bus dislokuoti netoli NATO narių Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos sienų. Kaip naujienų agentūrai AP ketvirtadienį sakė NATO generalinis sekretorius, Baltarusija nurodė, kad Aljansas per pratybas galės dalyvauti penkias paskirtas dienas. Rusija pakvietė NATO į vieną tokią dieną, bet Aljansas dar studijuoja šį pasiūlymą. J. Stoltenbergas sakė, kad dalyvavimas vadinamosiose lankytojų dienose neprilygsta realiam stebėjimui ir kad NATO siekia „visapusiškesnio būdo stebėti“ pratybas „Zapad“. Susiję straipsniai: Rusija ir Baltarusija neužtikrino būtino skaidrumo dėl pratybų „Zapad“, sako NATO Artėjant Maskvos ir Minsko pratyboms „Zapad“ Lenkijoje lankysis NATO generalinis sekretorius J. Stoltenbergas tai sakė nuvykęs į Lenkiją susitikti su šios šalies prezidentu, premjeru, užsienio reikalų ir gynybos ministrais. Jis penktadienį taip pat aplankys šioje šalyje dislokuotus NATO karius. Vienas policijos automobilis, lydėjęs J.Stoltenbergo kortežą į susitikimą su Lenkijos prezidentu Andrzejumi Duda (Andžejumi Duda), ketvirtadienį pateko į avariją su mikroautobusu. Buvo sužeisti keturi žmonės, bet J. Stoltenbergo limuzinas nenukentėjo, nurodė policijos atstovas. Pagal tarptautines Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Organizacijos (ESBO) taisykles stebėtojai turėtų būti pakviesti stebėti visų karinių pratybų, kuriose dalyvauja daugiau kaip 13 tūkst. karių. Ir Rusija, ir Baltarusija sako, kad pratybose „Zapad“ dalyvaus mažiau karių, bet NATO pareigūnai tvirtina, kad Rusija praeityje pateikdavo smarkiai sumažintus skaičius. J. Stoltenbergas pažymėjo, kad NATO reguliariai kviečia Rusiją stebėti savo karinių pratybų ir kad tai yra pasitikėjimo skatinimo priemonė, o „Rusija niekada nuo (pat) Šaltojo karo pabaigos nepakvietė jokios NATO sąjungininkės stebėti kokių nors savo pratybų“. Lietuvos pareigūnai sako, kad šiose puolamojo pobūdžio pratybose dalyvaus apie 100 tūkst. karių, o Rusija jomis gali pasinaudoti, kad pasienyje sutelktų daugiau pajėgų. Lietuvos karinės žvalgybos teigimu, labai tikėtina, kad pratybų „ Zapad“ scenarijuje bus numatytas ginkluotas konfliktas su NATO. Dalis mokymų rajonų bus greta Lietuvos valstybės sienos, todėl Lietuvos pareigūnai neatmeta incidentų ir provokacijų tikimybės.

