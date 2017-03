NATO patvirtino, kad ministrų susitikimas perkeliamas į penktadienį

„NATO užsienio reikalų ministrų susitikimas perkeltas į kovo 31 dieną“, – pirmadienį pranešė NATO atstovė Oana Lungescu (Oana Lungesku) socialiniame tinkle „Twitter“.

Iš pradžių NATO ministrų susitikimui buvo numatytos balandžio 5 ir 6 dienos, tačiau R.Tillersono praėjusios savaitės pranešimas, kad dėl kitų įsipareigojimų jis negalės jame dalyvauti, sukėlė sumaištį tarp Aljanso narių.

Tačiau diplomatams pavyko per kelias dienas suderinti naują susitikimą datą, be to pirmadienį Britanija pranešė, kad užsienio reikalų sekretorius Borisas Johnsonas atidės savo vizitą į Maskvą, kad galėtų prisiderinti prie R.Tillersono.

„Deja, mes turime atidėti šį mėnesį planuotą užsienio reikalų sekretoriaus vizitą į Rusiją dėl pakeistos NATO užsienio reikalų ministrų susitikimo datos“, – pranešė Didžiosios Britanijos užsienio reikalų ministerijos atstovas.

B.Johnsonas kalbėjosi su Rusijos užsienio reikalų ministru Sergejumi Lavrovu „ir tikisi kuo greičiau iš naujo suderinti jo vizitą“, pridūrė atstovas.

NATO ministrų susitikimo datos pakeitimas rodo, koks svarbus yra R.Tillersono dalyvavimas jame, atsižvelgiant į kylančias abejones dėl prezidento Donaldo Trumpo administracijos įsipareigojimų JAV sąjungininkėms.