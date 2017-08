„Atidžiai stebėsime pratybas, kurios vyks kitą mėnesį“, – sakė jis per spaudos konferenciją Varšuvoje. J. Stoltenbergas pabrėžė, kad visos šalys turi teisę rengti pratybas, tačiau jos privalo laikytis nustatytų taisyklių. „Raginu Rusiją (per pratybas „Zapad 2017“) laikytis nuostatų, numatytų Vienos dokumente“, – teigė jis. Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) Vienos dokumentas įpareigoja valstybes iš anksto pateikti informaciją apie planuojamas karines pratybas ir įsileisti stebėtojų grupes, kad būtų išvengta bet kokių pavojingų nesusipratimų. Pasak J. Stoltenbergo, kadangi Rusijos ir NATO santykiai yra įtempti, svarbu užtikrinti, kad pratybos būtų nuspėjamos ir skaidrios. Lenkijos vyriausybės vadovė Beata Szydlo (Beata Šydlo) savo ruožtu sakė, kad „Zapad 2017“ yra priežastis Aljansui nesustoti ir ieškoti būdų adaptuotis prie naujų iššūkių. „NATO adaptacija prie naujų grėsmių buvo svarbi mūsų pokalbio tema. Noriu pabrėžti, kad tampame pokyčių saugumo sferoje liudininkais, todėl Aljanso vienybė yra bendras visų sąjungininkių interesas; turi būti efektyvūs ir ir pasirengę imtis veiksmų susidūrus su įvairiomis grėsmėmis“, – sakė premjerė po derybų su J. Stoltenbergu. „Artėjančios rusų ir baltarusių pratybos „Zapad 2017“, teroro grėsmės bei nestabilumas Artimuosiuose Rytuose ir Šiaurės Afrikoje rodo, kad mums reikia adaptuotis. Šis procesas prasidėjo dar Niuporte (2014 metų NATO viršūnių susitikime Velse) ir Varšuvoje (2016 metų NATO viršūnių susitikime Lenkijoje)“, – sak B.Szydlo. Rusijos ir Baltarusijos karinės pratybos „Zapad 2017“ vyks rugsėjo 14-20 dienomis. Baltarusija nurodė, kad pratybose dalyvaus 12 700 karių, tačiau Lietuva ir kai kurios kitos šalys tvirtina, kad dalyvaujančių karių gali būti 100 tūkstančių. Lietuvos karinės žvalgybos teigimu, labai tikėtina, kad pratybų „ Zapad“ scenarijuje bus numatytas ginkluotas konfliktas su NATO. Dalis mokymų rajonų bus greta Lietuvos valstybės sienos, todėl Lietuvos pareigūnai neatmeta incidentų ir provokacijų tikimybės.











