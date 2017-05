Namo grįžusį D. Trumpą pasitinka nauja skandalo dėl ryšių su Rusija banga

Prezidentas po varginančios pirmosios kelionės į užsienį grįžo į Vašingtoną, dūzgiantį dėl penktadienį vakare dienraščio „The Washington Post“ paskelbto pranešimo, jog Jaredas Kushneris, bene artimiausias D.Trumpo patarėjas Baltuosiuose rūmuose ir šalies vadovo vyriausios dukros Ivankos vyras, prieš inauguraciją Rusijos ambasadoriui pateikė pasiūlymą įkurti slaptą, nuo pasiklausymo apsaugotą ryšio liniją su Kremliumi.

36 metų J. Kushneris netgi siūlė pasinaudoti Rusijos diplomatinėmis įstaigomis Jungtinėse Valstijose, kad šis kanalas būtų apsaugotas nuo sekimo, nurodė laikraštis, remdamasis JAV pareigūnais, susipažinusiais su žvalgybos ataskaitomis.

Jeigu ši informacija būtų patvirtinta, ji iškeltų naujų klausimų apie D.Trumpo komandos ryšius su Rusija. Pasak JAV žvalgybos tarnybų, Maskva bandė paveikti lapkritį vykusius prezidento rinkimus D.Trumpo naudai, kad šis postas neatitektų demokratei Hillary Clinton.

Kaip praneša žiniasklaida, Baltieji rūmai, supurtyti naujausio pavojingo posūkio ilgai besitęsiančioje Rusijos vaidmens tyrimo sagoje, ketina įkurti naują greitai reaguojančią ryšių grupę. Šis padalinys, vadovaujamas J.Kushnerio, vyriausiojo prezidento patarėjo Steve'o Bannono ir Baltųjų rūmų administracijos vadovo Reince'o Priebuso, būtų atsakingas už atsaką į šią kontroversiją.

„Naivus“ ar „piktavališkas“?

Baltųjų rūmų pareigūnai šeštadienį atsisakė komentuoti naujausius pranešimus.

D. Trumpas grįžo į Vašingtoną šeštadienio vakarą po savo pirmosios nuo kadencijos pradžios kelionės į užsienį, aplankęs Artimuosius Rytus ir Europą. Eidamas į Baltuosius rūmus, lydimas pirmosios šalies ponios Melanios, D.Trumpas pamojavo žurnalistams, bet nesiėmė nieko komentuoti.

„Neketiname komentuoti apie Jaredą, mes tiesiog nekomentuosime“, – baigiantis Italijoje vykusiam Didžiojo septyneto (G-7) viršūnių susitikimui per spaudos konferenciją sakė D. Trumpo vyriausias ekonomikos patarėjas Gary Cohnas.

Nacionalinio saugumo patarėjas H.R.McMasteris irgi atsisakė kalbėti apie šiuos įtarimus. Tačiau jis pridūrė: „Neviešus ryšius palaikome su daugeliu šalių. Būtent tai leidžia bendrauti diskretiškai.“

„Aš dėl to nesirūpinčiau“, – pridūrė patarėjas.

Vis dėlto buvęs JAV Nacionalinio saugumo agentūros (NSA) vadovas Michaelas Haydenas griežtai kritikavo numanomą J. Kushnerio mėginimą įkurti slaptą ryšių kanalą. Pasak jo, naujausi pranešimai, jeigu jie yra teisingi, atskleidžia pavojingo lygio neišmanymą arba naivumą.

„Kokiu turi būti neišmanymas, chaosas, pasipūtimas, įtarumas ir panieka, kad galvotum, jog tai daryti su Rusijos ambasadoriumi yra geras ir tinkamas sumanymas?“ – M. Haydenas sakė televizijai CNN.

Jis pripažino, kad yra linkęs šio incidento priežastimi laikyti „naivumą“, nors ši mintis jam neatrodo guodžianti.

Buvęs karinių jūrų pajėgų karininkas Malcolmas Nance'as, kovos su terorizmu ir žvalgybos ekspertas, pareiškė: „Tai piktavališka. To jokiu būdu neįmanoma paaiškinti, vertinant žvalgybos požiūriu.“

„Tai byloja, kad šnipinėja Amerikos pilietis, dirbantis ranka rankon su nedraugiška vyriausybe“, – M. Nance'as sakė televizijai MSNBC.

Kaip rašo „The Washington Post“, J.Kushnerio pasiūlymas dėl slaptos ryšio linijos buvo pateiktas gruodžio 1-ąją arba 2-ąją Niujorko dangoraižyje „Trump Tower“, rodo žvalgybos perimti rusų kontaktų duomenys, su kuriais susipažino laikraščio šaltiniai.

Buvęs D.Trumpo nacionalinio saugumo patarėjas Michaelas Flynnas, pašalintas iš posto po 24 dienų už tai, kad netinkamai informavo apie savo susitikimus su Rusijos ambasadoriumi, irgi dalyvavo susitikime „Trump Tower“, pažymėjo „The Washington Post“.

Rusijos ambasadorius Sergejus Kisliakas esą buvo nustebintas J.Kushnerio sumanymo įkurti slaptą kanalą ir informavo apie jį Kremlių.

Dienraštis „The New York Times“ nurodė, kad šis kanalas niekada nebuvo įkurtas.

Į Vašingtoną grįžęs D.Trumpas artimiausiomis dienomis taip pat susidurs su virtine kitų rūpesčių, susijusių su tyrimu dėl Rusijos. Be kita ko, parodymus Senato komitetui turėtų duoti skandalingai atleistas Federalinio tyrimų biuro (FTB) direktorius Jamesas Comey.

Be to, „The New York Times“ pranešė, kad Rusijos oligarchas Olegas Deripaska, anksčiau palaikęs artimus ryšius su D.Trumpo buvusiu rinkimų kampanijos vadovu Paulu Manafortu, pasisiūlė bendradarbiauti su JAV Kongreso institucijomis, tiriančiomis numanomą Maskvos kišimąsi į rinkimus.

Dar ne „taikinys“

Baltuosiuose rūmuose J.Kushneris yra atsakingas už įvairiausius vidaus ir tarptautinės politikos reikalus. Tai pabrėžia jo atliekamą D. Trumpo dešiniosios rankos vaidmenį, nors iki 2016 metų rinkimų šis veikėjas neturėjo jokios politikos patirties.

Kiek žinoma, jis šiuo metu yra vienintelis Baltųjų rūmų pareigūnas, patekęs į tyrėjų akiratį.

„The Washington Post“ ir kitos žiniasklaidos priemonės rūpestingai stengėsi neatskleisti savo šaltinių ir nenurodė, ar J.Kushneris yra tyrimo „taikinys“. Taip pat nebuvo pranešta, ar jis yra kuo nors kaltinamas.

Jeigu J. Kushneris būtų įvardytas „taikiniu“, tai rodytų, kad jis yra pagrindinis tyrimo įtariamasis.

Vis dėlto per pernykštę prezidento rinkimų kampaniją ir vėliau įvyko virtinė sunkiai paaiškinamų kontaktų tarp kitų svarbiausių D.Trumpo padėjėjų ir aukšto rango Rusijos pareigūnų. Tokiais kontaktais įtariami M.Flynnas, dabartinis JAV generalinis prokuroras Jeffas Sessionsas, P. Manafortas ir kiti.

Dabar tyrimui vadovauja pagarbą pelnęs buvęs FTB direktorius Robertas Muelleris. Jam buvo suteikti dideli specialiojo prokuroro įgaliojimai tirti šią bylą, kai D.Trumpas gegužės 9-ąją netikėtai atleido J. Comey.

Atskirus tyrimus taip pat atlieka Senato ir Atstovų Rūmų žvalgybos komitetai, bet jie nesiekia iškelti kokių nors baudžiamųjų kaltinimų.

Buvęs Centrinės žvalgybos valdybos (CŽV) vadovas Johnas Brennanas anksčiau šią savaitę atskleidė, kad žvalgybos vadovai nuo 2016 metų vidurio aiškinosi įtartinus D. Trumpo rinkimų kampanijos veikėjų kontaktus su Rusijos pareigūnais.

D. Trumpas neigia, kad buvo kaip nors susimokęs su Rusija ir teigia, jog šie tyrimai yra „didžiausia raganų medžioklė“ per Amerikos politikos istoriją.