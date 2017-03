N. Sturgeon ir Th. May susitikimo nuotraukos sukėlė audrą D. Britanijoje

Th. May ir N. Sturgeon susitikimas

Žvelgiant į Theresos May ir Nicola Sturgeon susitikimo nuotrauką dėmesys norom nenorom krypsta į pirmame plane atsidūrusias politikių kojas, rašo telegraph.co.uk.

Tokį nuotraukos pateikimą daugelis pavadino tyčiniu, seksistinių paskatų padiktuotu žiniasklaidos veiksmu ir priminė, kad, pavyzdžiui, prieš „Brexit“, kai dienraščiai mirgėjo apie aršią Davido Camerono ir Boriso Johnsono konfrontaciją skelbiančiomis antraštėmis, jokių užuominų apie galimą politikų išvaizdos ar konkrečių jų kūno dalių palyginimą nepasitaikydavo.

Tačiau dabar pačiame pirmame „The Daily Mail“ puslapyje puikuojasi išdidintu šriftu išspausdintas užrašas „Never mind Brexit, who won Legs-it!“ (Svarbu – ne „Brexit“ derybos, o kojų varžybos!), o šalia jo – nuotrauka, nufotografuota tokiu kampu, kad dėmesio centre atsidurtų politikos lyderių kojos.

Atlaidesnių pažiūrų šalininkai laikėsi nuomonės, kad vienintelis dalykas, dėl kurio antraštė galbūt ir verta kritikos – tai jos gale padėtas šauktukas, o ne klaustukas. Kitus, tarp kurių ir buvęs bei dabartinis Leiboristų partijos lyderiai Edas Milibandas ir Jeremy Corbynas, pirmojo puslapio vaizdas ne juokais papiktino.

Žurnalistas Piersas Morganas pareiškimus dėl seksistinio antraštės atspalvio buvo linkęs užginčyti: jis įžvelgė norą taikyti dvigubus standartus – juk vyrai, anot jo, tikrai dažnai pašiepiami dėl to, kaip atrodo.

„Moterys nepaliaudamos peikia tiek Boriso Johnsono, ir Donaldo Trumpo išvaizdą, – tvirtino P. Morganas. – Penki įtakingiausi politiniai postai šalyje priklauso moterims. Šia nuotrauka norima perteikti mintį, kad Škotijai ir Anglijai vadovauja moterys.“

Kad ir kaip būtų, nuotraukos pasirodymas sukėlė audringą diskusiją: internete akimirksniu išplito grotažymė su prierašu „legsit“.

Rytinėje laidoje „Good Morning Britain“ verslininkė Michelle Mone pareiškė, kad nuotrauka jos pernelyg nešokiravo.

Ji sakė: „Tai grįžimas į šeštąjį dešimtmetį. Taip daryti negalima, negražu, tačiau dabar toks akibrokštas sužadina dėmesį – juk visi aptarinėja „Daily Mail“.“

Verslininkė apgailestavo, kad nekalbama apie daug svarbesnius dalykus, o tik apie „dvi itin žavias moteris, nesidrovinčios atidengti kojų“.

Žurnalistė Susanna Reid prisipažino esanti pasipiktinusi, kad tokio pobūdžio kalbos nukreipia dėmesį nuo problemų, susijusių su „Brexit“.

„Sunerimti reikia dėl daug svarbesnių dalykų. Vienas iš jų – klausimas, ar Škotija liks Jungtinėje Karalystėje įvykus „Brexit“. Kalbant apie šią sumaištį, didžiausią neviltį kelia tai, kad kojos neturi absoliučiai nieko bendro su [svarbiais klausimais]!“ – sake S. Reid.

Ką pasako gestai ir mimikos

Kai kuriems, pavyzdžiui, kūno kalbos specialistams, gali atrodyti, kad nuotraukose įamžintas vaizdas byloja daugiau nei per susitikimą pasakyti žodžiai – juk šitiek atskleidžia vien lyderių laikysena.

1. Dirbtinė šypsena

Nesunkiai gestikuliavimą ir mimiką perprantanti specialistė Judi James mano, kad dirbtinė N. Sturgeon šypsena išduoda nervingumą. „Besišypsanti N. Sturgeon atrodo įsitempusi ir nervinga“, – sakė ji.

2. Sėdėsena, užsidėjus koją ant kojos

Jei žmogus sėdi vieną koją užsimetęs ant kitos, vadinasi, jis nori kuo greičiau ištrūkti iš tos vietos, kurioje yra. Tokią išvadą specialistė pateikė komentuodama N. Sturgeon sėdėseną. „Vis dėlto ant arčiau ministrės pirmininkės esančios atramos pasidėta ranka rodo nusiteikimą eiti į kompromisus, taigi, įsiklausyti į ministrės pirmininkės žodžius“, – pridūrė J. James.

3. Atsilošimas

Iš nuotraukos matyti, kaip N. Sturgeon atsilošia, norėdama kiek nutolti nuo besišypsančios T. May.

4. Atsipalaidavimas

Th. May atrodo atsipalaidavusi: ji nesivaržydama juokiasi. Ji jaučiasi patogiai.

5. Kietai suspaustos lūpos

Kietai suspaustos N. Sturgeon lūpos išduoda nervingumą.

Akivaizdu, kad N. Sturgeon ir Th. May per susitikimą jaučiasi labai skirtingai: Škotijos lyderė niekaip nesugeba užsikrėsti nevaržomu Th. May juoku.