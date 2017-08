Tankiai apgyventame Bhendi Bazaro rajone keturių aukštų gyvenamasis pastatas sugriuvo apie 8 val 40 min. vietos (6 val. 10 min. Lietuvos) laiku po smarkių liūčių, sukėlusių apie 10 žmonių gyvybių nusinešusių potvynių.

„Kaip manoma, 40 žmonių yra įstrigę viduje; 43 žmonių brigada vykdo gelbėjimo operacijas“, – naujienų agentūrai AFP sakė Nacionalinių reagavimo į nepaprastąsias situacijas pajėgų (NDRF) pareigūnas.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.