Moldova D. Rogoziną skelbia „persona non grata“

Moldovos užsienio reikalų Europos integracijos ministerija išsikvietė Rusijos ambasadorių Kišiniove, Faritą Mukhametshin, trečiadienį, sakė šaltinis.

„Rusijos diplomatui priminta apie D. Rogozino interviu, parodytą per, Moldovoje uždraustą, „Rossiya-24“ televizijos kanalą, kuriame D. Rogozinas kandžiai ir įžeidžiančiai kalba apie Moldovos gyventojus ir vadovybę, paveikdamas Moldovos valstybės įvaizdį tiek šalies viduje tiek už jos ribų, – sakė šaltinis. – Dėl to, ambasadoriui pasakyta, kad Moldovos tarnybos D. Rogoziną skelbia „persona non grata“ šalies teritorijoje, uždrausdami jam į šalį įvažiuoti ir keliauti per jos teritoriją“.