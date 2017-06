Miuncheno geležinkelio stotyje aidėjo šūviai

Pasak radijo stoties „Bayerische Rundfunk“, tikriausiai buvo sužeistas policininkas. Leidinio „Bild“ duomenimis, visi žmonės iš geležinkelio stoties buvo evakuoti.

Breaking: Police operation ongoing in #Munich underground station Unterföhring. We'll keep you posted on the developments https://t.co/hQv2OX6NeS

— DW | Politics (@dw_politics) June 13, 2017