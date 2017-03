Mistinė istorija, nuo kurios šiurpsta oda: prie Italijos krantų lagamine rastas moters lavonas užminė dar daugiau mįslių

Šeštadienio rytą du vyrai, dirbę savo laive Adrijos jūros uostamiestyje Riminyje, įlankoje pastebėjo mėlyną lagaminą. Iš pradžių jie nieko neįtarė – juk prie Italijos krantų, kur vyksta intensyvus kruizinių laivų ir keltų eismas iš Graikijos į Veneciją, jūra neretai išskalauja lagaminų ir kitokių šiukšlių bei nuolaužų. Bet kai gan nemažas lagaminas ėmė daužytis į jų laivą, kurį jie bandė nuleisti į vandenį, vienam iš vyrų tai įgriso ir jis išžvejojo lagaminą iš jūros. Lagaminas, nors ir buvo drobinis bei prisigėręs vandens, vyrui pasirodė keistai sunkus, tad jiedu su draugu nusprendė jį atidaryti ir pažiūrėti, kas viduje.

Viduje, suvyniotas į juodą šiukšlių maišą, buvo nuogas išsekusios moters, akivaizdžiai azijietės, lavonas. Vyrai užsegė maišą ir iškvietė policiją. Pareigūnai buvo tikri, kad rastieji palaikai yra Airijoje gyvenusios 36-erių metų Yinglei Li, kurios vyras, vokietis Danielis Bellingas, kali Romos kalėjime dėl įtarimų jos nužudymu. Moteris dingo iš Viduržemio jūros kruizinio laivo praeitą mėnesį. Nepaisant rastojo lagamino su azijietės moters lavonu, ši istorija visiškai neaiški.

Kruizinis laivas, kuriuo plaukė Yinglei Li ir D. Bellingas su savo šešerių ir ketverių metų vaikais, buvo sustojęs Italijoje, bet tai buvo Čitavekija – visai kita Italijos pusė. Kruizinis laivas buvo sustojęs ir Graikijos uoste, bet jei D. Bellingas, kaip spėja tyrėjai, ten būtų įkišęs savo žmoną į lagaminą ir išmetęs per bortą, lagaminui su lavonu būtų tekę nuplaukti daugiau nei 1200 km žiemos jūrose, tačiau ant jo nebuvo matyti tokio nusidėvėjimo žymių. Be to, liudininkai teigia, kad lagaminai, kuriuos D. Bellingas ir jo žmona atsigabeno į kruizinį laivą, nebuvo vienspalviai, mėlyni (kokiame buvo rastas lavonas), bet įvairiaspalviai, dalis jų sukomplektuoti.

D. Bellingui kol kas nepateikti kaltinimai žmonos nužudymu, nes jos kūnas dar nerastas. Italijoje vien kaip įtariamasis jis gali teisėtai būti laikomas net metus. Jis buvo suimtas vasario viduryje Romos Čiampino oro uoste, kai su vaikais lipo į „Ryanair“ lėktuvą, ketindamas skristi atgal į Dubliną. D. Bellingas iš kruizinio laivo išlipo niekam neprasitaręs, kad jo žmona – jo vaikų motina – dingo.

Kruiziniame laive buvo nustatyta, kad per laivo sukamuosius vartus praėjo vienu keleiviu mažiau, nei lipant į laivą prieš dešimt dienų, ir per kelias valandas buvo nustatyta, kad trūko žmogaus iš Bellingų šeimos. Pareigūnai sulaikė D. Bellingą ir jo vaikus oro uosto išvykimo salėje likus kelioms minutėms iki įlaipinimo.

Vaikai buvo perduoti seneliams (D. Bellingo tėvams) ir šiuo metu yra Vokietijoje, kol tęsiasi bylos tyrimas. D. Bellingas papasakojo pareigūnams, kad paskutinį kartą savo žmoną matė po to, kai laivas atplaukė į Graikijos uostą, kur jis nusivedė vaikus į ekskursiją, o ji liko laukti laive.

Jis papasakojo tyrėjams, esą žmona skundėsi, kad jaučiasi nelaiminga, ir kad ketina išlipti iš laivo. Jis papasakojo, kad ji ir anksčiau yra dingusi iš ankstesnių šeimos atostogų, tad jis pagalvojo, kad ji pasislėpė kažkur laive ir su jais susitiks, kai jis grįš į Italiją, arba apskritai paliko juos visam laikui. Jis pasakė tyrėjams, kad kai žmona nepasirodė ir Čitavekijoje, jis pagalvojo, kad ji nusprendė jį palikti ir grįžo į Kiniją – kaip ji dažnai grasindavo padaryti.

O štai laivo personalas pateikė visiškai kitokią versiją. Jie pasakė, kad niekas nematė Yinglei po antros dienos laive, kai ji su vaikais apsilankė suvenyrų parduotuvėje. Pardavėjo teigimu, D. Bellingas įsiveržė į parduotuvę su kuprine, iš kurios ištraukė porą sportbačių žmonai ir išplūdo ją už tai, kad ji apsiavė ryškius sandalus. Liudininkų teigimu, po tokio vyro išpuolio Yinglei atrodė sukrėsta. Nuo to laiko niekas jos daugiau nebematė. o D. Bellingas su vaikais visą likusią kelionės dalį valgydavo vieni.

Vienu metu D. Bellingas pasakė aptarnaujančiam personalui, kad kajutėje nebereikia išskleisti sulankstomos lovos, nes „visa šeima miega kartu vienoje lovoje“. D. Bellingas niekada niekam nepranešė apie žmonos dingimą, o pasibaigus kelionei supakavo jos drabužius ir daiktus ir pasiėmė juos atgal į Dubliną.

D. Bellingo advokatas paprašė, kad jo klientui būtų paskirtas namų areštas, kol tęsiasi tyrimas, bet kol kas šis prašymas nebuvo išpildytas. Kovo pradžioje Yinglei motina buvo atvykusi aplankyti žento kalėjime, tačiau nepranešama, ar ji mano, kad jis nužudė jos dukterį. Policija ją taip pat apklausė, ir moteris pareiškė, kad dukra į Kiniją negrįžo.

Riminyje, praėjus kelioms dienoms po to, kai buvo rastas paslaptingasis lagaminas, pareigūnai jau buvo visiškai tikri, kad lagamine buvusi moteris visiškai ne Yinglei. Ištraukę ją iš lagamino, tyrėjai pamatė, kad rastosios moters plaukai daug ilgesni už Yinglei, ji apie 13 cm už ją aukštesnė ir gerokai liesesnė. Skrodimas patvirtino, kad rastų palaikų DNR nesutampa su Yinglei DNR. Taip pat paaiškėjo, kad moteris lagamine mirė ne dėl to, kad nuskendo ar užduso, bet labiau iš bado.

Skrodimą atlikęs koroneris pasakė, kad moteris buvo įkišta į neužrištą plastikinį maišą ir į lagaminą dar būdama gyva.

Ji ten buvo įkišta perlenkta per juosmenį, tačiau jokių smurto žymių ar nubrozdinimų ant jos kūno nėra. Neįmanoma tiksliai pasakyti, kada ir kur lagaminas buvo įmestas į jūrą, tačiau, koronerio apskaičiavimais, vandenyje jis išbuvo ne mažiau nei 10 dienų.

Tai ne pirmas azijietės moters kūnas, rastas Adrijos jūroje keistomis aplinkybėmis. 2013 m. Venecijos lagūnoje buvo rastas apie 25 m. kinės moters lavonas be galvos ir vienos kojos, su aukštakulniu batu ant kitos kojos. Ši mirtis taip pat nėra išaiškinta.

Pareigūnai mano, kad tai gali būti prekybos žmonėmis auka.Manoma, kad Italijoje gyvena keli šimtai migrantų iš Kinijos, kurie neturi dokumentų ir nelegaliai dirba kinų gamyklose Prato drabužių gamybos rajone netoli Florencijos. Tie iš jų, kuriems pavyko ištrūkti, pasakoja apie nežmoniškas sąlygas – jie užsiminė, kad kai darbininkas miršta, jo kūnas tiesiog išnyksta.

Kai kūnas mėlynajame lagamine bus atpažintas, paslaptis bus išaiškinta. Tačiau gali užtrukti daug ilgiau, kol tyrėjai išsiaiškins, kas iš tiesų nutiko Yinglei Li.