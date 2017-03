Mįslinga istorija, apskriejusi pasaulį: daugiau nei 50 metų dingę 3 šeimos vaikai

Skelbiama, kad mažieji maždaug 10 valandą ryto sėdo į maršrutinį autobusą. Vos penkios minutės – ir jie turėjo atvykti į paplūdimį. Dieną prieš tai darė tą patį. Mama Nancy rytą praleido su drauge, o jos vyras Jimas buvo darbe. Mama vaikams buvo prisakiusi 14 val. grįžti namo pietums.

Sutartu laiku vaikų nesulaukusi namuose, Nancy dar nepuolė į paniką. Pirmoji mintis buvo nekalta – mažieji greičiausiai nespėjo į autobusą. Kai atvažiavo sekantis autobusas, o jame nebuvo jos vaikų, Nancy pradėjo kaip reikiant nerimauti.

Dar šiek tiek palaukusi, moteris kreipėsi į policiją. Kitą dieną paskelbta oficiali Beaumontų vaikų paieška.

Kaip teigia liudininkai, vaikai iš paplūdimio išėjo jau 10 val. 15 min. Apie 11 valandą viena pagyvenusi ponia juos matė žaidžiančius po vandens purkštuvu. Šalia jų buvo dar kai kas – aukštas, šviesiaplaukis vyras mėlynu maudymosi kostiumu. iš pradžių jis esą tiesiog gulėjo ant pilvo, deginosi ir stebėjo žaidžiančius vaikus. Praėjo vos 15 minučių, ir paslaptingasis vyras jau žaidė kartu su mažamečiais.

50 years to the day the Beaumont children vanished. @Gia_Loukes concludes our special coverage tonight from Glenelg pic.twitter.com/ehDOrFhdiB

— Ten News Adelaide (@TenNewsADEL) January 26, 2016