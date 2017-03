Minske – protestai: sulaikyta apie 100 žmonių, paramą reiškia ir Lietuva

Kaip skelbia „Associated Press", į protestą buvo susirinkę apie 700 žmonių. Protestuotojai buvo sustabdyti prie Mokslų akademijos ir nepraleisti į pagrindinę gatvę.

„Interfax“ šaltiniai teigia, kad milicija sulaikė mažiausiai 100 aktyvistų.

Kaip pranešama, į numatytą protesto vietą sugebėjo patekti tik nedaugelis demonstrantų ir žurnalistų.

Trys metropoliteno stotys tame rajone buvo uždarytos, o traukiniai per jas važiavo nestodami.

Apie 500 žmonių, kuriems nepavyko pasiekti planuotos mitingo vietos, išsirikiavo į koloną ir mėgino eiti Nepriklausomybės prospektu, skanduodami „Tegyvuoja Baltarusija!“ ir „Gėda!“. Tačiau kelią šiai kolonai greitai pastojo skydais prisidengusių riaušių milicijos OMON pareigūnų gretos, blokavusios visą prospektą.

Pareigūnai blokavo demonstrantų koloną iš abiejų jos pusių ir perspėjo panaudosiantys jėgą, jeigu protestuotojai neišsiskirstys.

Vėliau OMON pareigūnai ir šalia eitynių vietos sutelkta Vidaus reikalų ministerijos specialioji technika pasitraukė, bet iki to laiko, kaip nurodė kai kurie šaltiniai, buvo sulaikyta ne mažiau kaip 100 žmonių.

Sumažėjusi kolona toliau judėjo Pergalės aikštės link, o milicija areštavo daugiau aktyvistų.

Be to, prieš prasidedant šiai akcijai OMON pareigūnai surengė reidą žmogaus teisių centro „Viasna“ biure. Šio centro duomenimis, per reidą buvo sulaikyti iš viso 57 žmonės.

Policija išlaužė duris, „suguldė žmones veidais į grindis ir liepė jiems ten likti“, pranešama organizacijos tinklalapyje. Sulaikytieji nuvežti į policijos nuovadą, tačiau vėliau visi buvo paleisti. Pasak organizacijos teisininkės Anastasijos Loiko, sulaikytieji paleisti grupėmis, vienas nuvežtas į ligoninę, nes sulaikant ir apieškant buvo sužeistas.

Protestai Minske Scanpix

Be to, pareigūnai sulaikė kelis Baltarusijos ir užsienio žurnalistus.

Naujienų agentūra „BelaPAN“ pranešė, kad buvo sulaikytas jos reporteris Zacharas Ščerbakovas ir du BBC reporterai.

Baltarusijos naujienų portalas tut.by paskelbė, kad buvo sulaikyti laikraščio „Komsomolskaja pravda“ žurnalistai Irina Kozlik, Darja Puteiko, Ana Rybčinskaja ir redaktorius Andrejus Levkovskis.

Be to, kaip nurodė tut.by, sulaikyti Rusijos fotožurnalistas Antonas Karlineris, Baltarusijos laikraščio „Naša niva“ reporteriai Irina Arachovskaja ir Artiomas Garbacevičius, televizijos „Belsat TV“ žurnalistės Ana Bodjako ir Aleksandra Borozenko.

Tut.by žurnalistai Jelena Byčkova ir Ivanas Jarivanovičius buvo sulaikyti Gomelyje, o žurnalistas Artiomas Šraibmanas – Minske.

Pranešta, kad protestuose Breste ir Gardine taip pat dalyvavo šimtai žmonių.

Tiesioginę transliaciją galite stebėti čia:

Sulaikytas opozicijos lyderis

Vienas Baltarusijos opozicijos lyderių V. Nekliajevas iš Lenkijos vyko į Baltarusijos sostinę Minską, tačiau buvo sulaikytas pasienyje ir išvesdintas iš traukinio, naujienų agentūrai AFP teigė jo žmona.

„Dabar jis laikomas sulaikymo centre Breste“ , - sakė Olga Nekliajeva, paminėdama miestą pietvakarių Baltarusijoje netoli Lenkijos sienos.

Buvo planuojama, kad V. Nekliajevas kalbės opozicijos mitinge, kuris prasidėjo 14 val. vietos laiku. Tai paskutinis iš visos virtinės renginių, nukreiptų prieš autoritarinį šalies prezidentą Aleksandrą Lukašenką.

Pastarosiomis savaitėmis mitinguose dalyvaudavo tūkstančiai žmonių, nesutinkančių su prieštaringai vertinamu „veltėdžių“ mokesčiu, kurį turi mokėti mažiau kaip šešis mėnesius per metus dirbantys žmonės. Šalį krečiant ekonominiam nuosmukiui, augantys protestai, regis, neramina Baltarusijos vyriausybę.

Protestai Minske Scanpix

Prieš šeštadienio mitingą buvo areštuota ne viena dešimtis asmenų, valstybinė televizija pranešė apie esą aptiktus ginklus, o į Baltarusijos sostinės gatves pirmąkart per keletą dešimtmečių išėjo automatais ginkluota policija.

Vykti į protestą iš provincijos ketino daug žmonių. Baltarusijos geležinkelio monopolį turinti bendrovė naktį į šeštadienį dėl tariamų „techninių darbų“ kelioms valandoms buvo sustabdžiusi bilietų prekybą internetu.

Minsko pareigūnai vėlų penktadienio vakarą įspėjo protestuotojus, kad planuojama demonstracija ir mitingas centrinėje aikštėje bus neteisėti.

Protestai Minske Scanpix

Tuo tarpu nepriklausomas Baltarusijos laikraštis „Naša Niva“ pranešė, kad buvo įsilaužta į opozicijos lyderio Mikolos Statkevičiaus ir jo žmonos Marinos Adamovič paskyras socialiniame tinkle „Facebook“.

M. Statkevičiaus paskyra „Facebook“ šeštadienį neveikia. Oficialiame jo tinklalapyje vėlai penktadienį buvo paskelbta, kad „mitingas atšauktas“, bet jo rėmėjai mano, kad ši žinia yra netikra.

Protestai Minske Scanpix

Baltarusijoje šeštadienį vykstant protestams prieš autoritarinį prezidento Aleksandro Lukašenkos režimą, Vilniuje parlamentarai ragina Minske ir kituose kaimyninės valstybės miestuose užtikrinti susirinkimo laisvę.

Parlamentinė grupė „Už demokratinę Baltarusiją“ ir Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai Vilniuje surengė piketą prie Baltarusijos ambasados. Konservatorius Laurynas Kasčiūnas teigia, kad taip norima atkreipti dėmesį, kad A. Lukšenka gerbtų susirinkimo ir žodžio laisvę.

„Mūsų žinia labai aiški - turime duomenų, kad Baltarusijoje šiandien gali būti daug įtampų, gali būti panaudotas smurtas prieš taikius gyventojus, prieš taikų jų norą išreikšti savo nuomonę. Galų gale, gali atsirasti naujų politinių kalinių. Norime siųsti žinią, kad prezidentas A. Lukašenka gerbtų teisę į žodžio, susirinkimo laisvę ir kitus fundamentalius dalykus. Taip pat sakome aiškiai, kad mums reikia savarankiškos Baltarusijos, bet ji neįmanoma be stiprios tautinės tapatybės ir stiprios pilietinės visuomenės“, - BNS sakė L. Kasčiūnas.

Parlamentaras tikino, kad A. Lukašenka bando pateisinti savo režimą, kalbėdamas apie šalies suverenumą. Tačiau akivaizdu, kad Baltarusijoje reikia reformų, nes vis daugiau žmonių išeina į gatves. Seniau Baltarusijoje protestuodavo daugiausiai opozicija ir demokratijos šalininkai, tačiau šeštadienį „veltėdžio“ mokesčiu pasipiktinę į gatves išėjo ir darbininkų klasė.

„Tai tik mitas, taip bando pateisinti savo autoritarinį režimą, neva kalbėdamas, kad tai yra kažkoks suverenumo garantas. Jis tuo suverenumu prekiaudavo tik tam, kad išlaikytų savo režimo stabilumą, o dabar matome aiškias tendencijas, kad tas stabilumas, socialinis kontraktas su visuomene irsta ir planinės ekonomikos modelis nebeveikia ir žmonės, kurie anksčiau neidavo į protestus, jau išeina į gatves“, - teigė Seimo narys.

Anot jo, nors Baltarusijoje pilietinė visuomenė nėra tokia stipri kaip, pavyzdžiui, Ukrainoje, tačiau jaučiama, kad Baltarusijos visuomenė vis labiau laisvėja.

„Šiandien tie procesai, tie nauji žmonės ir sluoksniai jau leidžia kalbėti apie tai, kad vyksta virsmas visuomenėje. Naujas raidos etapas, visuomenė laisvėjanti ir įgauna naujų potencialų, o A. Lukašenkai tai yra rimtas galvos skausmas“, - tikino L. Kasčiūnas.

