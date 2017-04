Minske per protestą prie saugumo pastato sulaikyti mažiausiai penki asmenys

Minske mažiausiai penki asmenys penktadienį buvo sulaikyti per nesankcionuotą protestą prieš Baltarusijos valstybės saugumo komiteto (KGB), pranešė naujienų agentūros „Interfax“ korespondentas.

Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka kovo 21 dieną paskelbė, kad šalyje buvo suimta „grupė kovotojų“, kuri esą rengėsi įvykdyti „ginkluotą provokacija“. Pasak šalies vadovo, tie asmenys buvo apmokomi stovyklose Baltarusijoje, Ukrainoje, Lenkijoje ir Lietuvoje.

A. Lukašenka sakė įtariantis, kad kažkokia „penktoji kolona“ stengiasi destabilizuoti padėtį Baltarusijoje ir išprovokuoti „spalvotąją revoliuciją“.

Kovo 23 dieną KGB pradėjo baudžiamąjį tyrimą dėl įtariamo sąmokslo kurstyti masinius neramumus, dėl kurio buvo suimti 26 asmenys.

Be to, kovo 24–26 dienomis Baltarusijoje buvo sulaikyti šimtai opozicijos akcijos dalyvių. Didžioji jų dalis buvo areštuoti kovo 25-ąją, per Minkse surengtas nesankcionuotas eitynes prieš vyriausybę, minint Baltarusijos liaudies respublikos įkūrimo 99-ąsias metines.

Penktadienį grupė aktyvistų susirinko prie KGB pastato per nesankcionuotą piketą su šūkiu „Patriotas – ne nusikaltėlis“, demonstruodami solidarumą su anksčiau suimtais asmenimis. Milicijos pareigūnai tikrino visų prie pastato ateinančių asmenų dokumentus ir daiktus bei neleisdavo ilgam prie jo užsibūti.

„Interfax“ korespondentas sakė, kad milicija sulaikė steigiamos partijos „Baltarusijos krikščioniškoji demokratija“ organizacinio komiteto vieną iš pirmininkų Pavelą Severincą, taip pat mažiausiai keturis kitus aktyvistus.

Pareikšti kaltinimai šešiems sąmokslu kurstyti masinius neramumus įtariamiems asmenims

Baltarusijoje pareikšti oficialūs kaltinimai šešiems iš 26 sulaikytų asmenų, įtariamų sąmokslu kurstyti masinius neramumus, praneša šalies žiniasklaida.

„Kaltinimai pateikti buvusiam neregistruotos organizacijos „Baltasis legionas“ lyderiui Miroslavui Lozovskiui“, – pranešė Baltarusijoje veikiantis „Radio Svoboda“ (Laisvės radijas), remdamasis M. Lozovskio advokato pranešimu.

Be to, kaip pranešama „Radio Svoboda“ tinklalapyje, kaltinimai pateikti „Jaunojo fronto“ lyderiui Dmitrijui Daškevičiui, Baltarusijos nacionalinio technikos universiteto studentui Ivanui Kovalčiukui, buvusiam Baltarusijos valstybinio universiteto istorijos fakulteto studentui Jevgenijui Poltoržickiui, „Jaunojo fronto“ nariui Sergejui Stribulskiui ir pardavimų vadybininkui Aleksejui Abramovui.

Visiems jiems pateikti kaltinimai pagal Baudžiamojo kodekso straipsnį, numatantį atsakomybę už masinių neramumų dalyvių mokymus ar kitą paruošimą bei tokios veiklos finansavimą ar kitą materialinę pagalbą. Sulaikytiesiems dėl šių kaltinimų gresia areštas iki šešių mėnesių arba laisvės atėmimas iki trejų metų.

Baltarusijos valstybės saugumo komitetas (KGB) šios informacijos nepakomentavo.

