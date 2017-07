Mini sijoną segėjusios moters sulaikymas Saudo Arabijoje sukėlė tikrą audrą

Saudo Arabijos policija sulaikė moterį, figūruojančią socialiniuose tinkluose žaibiškai išplitusiame įraše, kuriame buvo nufilmuota vaikštinėjanti po Saudo Arabijos miestą, dėvėdama mini sijoną ir trumpą palaidinę, nurodoma Saudo Arabijos policijos pranešime.

Apklausiama Rijado policijos, moteris patikino, kad it virusas išplitę vaizdo įrašai buvo paskelbti per paskyrą, kuri be jos žinios buvo susieta su jos asmeniu. Remiantis CNN publikacija, policijos pranešime taip pat nurodyta, kad su moterimi susijęs atvejis yra perduotas Saudo Arabijos sostinėje Rijade esančiai prokuratūrai.

Kaip prieš kelias dienas pranešė religinės policijos, besirūpinančios vertybių ugdymu ir ydų naikinimu, atstovas, minėtas atvejis šiuo metu nagrinėjamas ir jau imamasi tam tikrų „būtinųjų veiksmų“, siekiant pašalinti įrašą, vaizduojantį „nepadoriai apsirengusią merginą“.

Saudo Arabijoje griežtai laikomasi islamiškų įstatymų, skelbiančių, kad moterys turi dėvėti laisvai krentantį, platų apdarą, vadinamą abaja, be to, būtinai paslėpti plaukus.

Kaip skelbiama policijos pranešime, vaizdo įraše nufilmuota moteris vaikštinėja tuščiomis istorinio Ušaikyro miesto gatvėmis.

Vietos žiniasklaida praneša, kad Ušaikyro pareigūnai kreipėsi į provincijos vadovybę ir policiją su prašymu imtis prieš moterį nukreiptų veiksmų.

Ušaikyras yra miestas Saudo Arabijos Nadždo provincijoje. Jis laikomas vahabizmo – musulmonų sunitų išpažįstamos islamo atmainos – susiformavimo lopšiu. Vahabizmo išpažinėjai islamiškąjį mokymą traktuoja ypač konservatyviai.

Vėliau jauna moteris buvo paleista į laisvę, nepateikus jai jokių kaltinimų.

Trečiadienį išplatintame Tarptautinės komunikacijos centro pranešime skelbiama, kad policija paleido minėtą moterį, kurios tapatybė nebuvo įvardyta. Kaip pranešama, ji buvo išleista antradienio vakarą po kelias valandas trukusios apklausos. Pranešime tvirtinama, kad minėtas vaizdo įrašas buvo paviešintas be tos moters žinios.

Socialiniuose tinkluose kilusi diskusija

Pernai buvo kiek sušvelnintos Saudo Arabijoje taikomų įstatymų galios. Galbūt dėl to kilusio incidento išprovokuotos diskusijos socialiniuose tinkluose dalyviai savo įrašus papildė grotažyme su prierašu arabų kalba, kuris išvertus reiškia maždaug „modelį Khulood būtina nuteisti“.

Visgi daugelis stojo ginti moters. Pavyzdžiui, už Saudo Arabijos moterų teises socialiniame tinkle „Twitter“ dažnai pasisakanti Fatima al Issa parašė: „Jei [ta moteris] būtų buvusi vakarietė, būtų žavimasi jos laiba talija ir kerinčiomis akimis, bet kadangi yra iš Saudo Arabijos, raginama ją nuteisti!“

Socialinių tinklų auditorijai moteris tapo žinoma kaip Modelis Khulood. Policija gi jos tapatybės neatskleidžia.

Pagal 2016 metais paskelbtas įstatymų nuostatas, iš religijos policijos buvo atimta teisė sulaikyti griežtus karalystės moralinio kodekso standartus pažeidinėjančius asmenis.

Vis dėlto apie visus tokio pobūdžio prasižengimus religinė policija turi informuoti įprastus teisėsaugos organus arba su narkotikų platinimu kovojančios policijos pareigūnus, skelbia oficiali Saudo Arabijos naujienų agentūra „Saudi Press Agency“.

Pirminė Saudo Arabijos religinės policijos pareiga buvo užtikrinti, kad žmonės paklustų islamo įstatymams, susijusiems, pavyzdžiui, su alkoholio ir narkotikų draudimu, lyčių segregacijos principais ir nuorodomis dėl uždaros moterų aprangos.