Milane nušautas Berlyno Kalėdų mugėje išpuolį surengęs teroristas

Apie tai „Reuters“ pranešė šaltiniai, susiję su saugumo pareigūnais.

Tunisietis įtariamas įvykdęs išpuolį Berlyno Kalėdinėje mugėje, per kurį žuvo 12, dar 48 žmonės sužeisti.

Italijos vidaus reikalų ministras Marco Minniti patvirtino, kad „jokios abejonės“, kad nušautas asmuo tikrai buvo įtariamasis tunisietis Anisas Amri.

Pirmaisiais duomenims, vyrą pareigūnai pastebėjo penktadienį apie 3.00 val. Gegužės 1-osios aikštėje Šiaurės Milane. Jis buvo paprašytas parodyti asmens dokumentą. Tada vyras esą sušuko „Allahu Akbar" ir šovė į du pareigūnus. Policininkai atsakė ugnimi ir mirtinai jį sužeidė. Sužalotas vienas policininkas.

Berlyno policija visų gyventojų prašo būti atsargiems ir pranešti apie įtartinus objektus.

More details emerging: shootout happened at 3am https://t.co/06vAlGOmlV pic.twitter.com/xrz73bbYcH — The Telegraph (@Telegraph) December 23, 2016

„La Stampa" duomenimis, vyro kuprinėje rastas prancūziškas traukinio bilietas. Laikraštis spėlioja, kad jis visiškai neseniai buvo įvažiavęs iš kaimyninės šalies. Dokumentų jis su savimi neturėjo.

A. Amri po 12 gyvybių pareikalavusios pirmadienio atakos Berlyne pabėgo ir buvo ieškomas.

Jis turėjo ryšių su Italija – į šią šalį jis 2011 metais atvyko iš savo gimtojo Tuniso.

Netrukus po atvykimo į Italiją A. Amri buvo nuteistas kalėti už gaisro sukėlimą pabėgėlių centre.

2015 metais jis buvo paleistas ir išvyko į Vokietiją.

Italijos naujienų agentūra ANSA pranešė, kad penktadienį

#Milan: the suspect was stopped by police asking for his ID when he opened fire (pics: @News_Executive)

pic.twitter.com/BDYLKzfFiy— I.E.N. (@BreakingIEN) December 23, 2016