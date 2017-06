Mėlyną skrybėlę su geltonomis gėlytėmis dėvėjusi karalienė Elžbieta II pademonstravo savo poziciją dėl „Brexit“?

Mėlyna skrybėlė su geltonomis gėlytėmis kai kam įtartinai priminė mėlyną Europos vėliavą su geltonų žvaigždučių ratu.

Britų parlamentaras Paulas Flynnas karalienės galvos apdangalą pavadino „anti-„Brexit„-skrybėle“. Europos Parlamento įgaliotinis „Brexit“ klausimu Guy Verhofstadtas tviteryje rašė: „Vienareikšmiškai kai ką Didžiojoje Britanijoje dar įkvepia ES“.

Karalienės kalboje tradiciškai buvo pristatyta vyriausybės programa. Monarchė neturi jokios įtakos jos turiniui. Be to, ji privalo likti politiškai neutrali. Premjerės Theresos May konservatorių vyriausybės programoje pagrindinis dėmesys skiriamas šalies išstojimui iš Europos Sąjungos (ES).

Paprastai karalienė sakydama kalba dėvi karališką mantiją bei karūną. Tačiau pirmą kartą nuo 1974-ųjų šiais metais ceremonija buvo ne tokia formali. Bakingemo rūmai tai argumentavo įtemptu tvarkaraščiu.