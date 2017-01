Meksikiečiai pradėjo JAV prekių boikoto kampaniją

Akcijos dalyviai ragina meksikiečius pereiti prie vietos gamybos prekių, nors kai kurie aktyvistai vis dėlto pažymi, kad didelė dalis minėtų bendrovių dirba Meksikoje per nacionalines įmones ir naudoja vietos sudedamąsias dalis. Be to, meksikiečiai ne visada gali nustatyti kai kurių tradicinių prekių kilmę – prekių, kurios laikomos a priori meksikietiškomis, bet iš tikrųjų pagamintos Jungtinėse Valstijose.

Kaip jau skelbta, D. Trumpas svarsto galimybę įvesti mokestį prekėms iš Meksikos ir gautas lėšas skirti planuojamos sienos Meksikos pasienyje statyboms finansuoti.

Trečiadienį D. Trumpas pasirašė dekretą, atveriantį kelią ginčytinam sienos statybos projektui.

Nors dekretas dėl pasirengimo statyboms jau pasirašytas, Meksika ir JAV Kongresas atsisako skirti lėšų projektui.