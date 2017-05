Kiek anksčiau Maskvos Tyrimų komiteto atstovė pranešė, kad uraganas pareikalavo šešių žmonių gyvybių.

Rusijos sostinės meras Sergejus Sobianinas informavo, kad po uragano į medikus kreipėsi per 40 žmonių.

„Po uragano esama žuvusiųjų; daugiau kaip 40 žmonių kreipėsi į medikus. Užuojauta žuvusiųjų giminėms ir artimiesiems“, – savo paskyroje socialiniame tinkle „Twitter“ parašė S. Sobianinas.

Dėl uraganinio vėjo, kurio gūsiai siekė 22 metrus per sekundę, perkūnijos ir liūčių per kelias valandas Maskvoje smarkiai nukrito oro temperatūra.

„15 valandą (ir Lietuvos laiku), prieš prasidedant uraganui, temperatūra pagrindinėje Maskvos meteorologijos stotyje siekė 25,3 laipsnio Celsijaus, o 17 val. ji jau buvo nukritusi iki 15 laipsnių Celsijaus“, – nurodė Rusijos hidrometeorologijos centro atstovas.

Sinoptikų teigimu, iki pirmadienio vakaro Maskvoje gali iškristi beveik ketvirtadalis mėnesio kritulių normos.

Didžiausias per šimtmetį

Remiantis oficialiais Maskvos sveikatos apsaugos departamento duomenimis, pirmadienį šėlęs škvalas nusinešė 11 gyvybių, o dar daugiau kaip 50 žmonių patyrė įvairių sužalojimų.

Iki šiol daugiausiai gyvybių buvo pareikalavęs škvalas, praūžęs Rusijos sostinėje 1998 metų birželį. Tąkart žuvo devyni žmonės, o dar 165 buvo sužeisti. Tą naktį vėjo gūsiai Maskvoje siekė 20 metrų per sekundę, o Pamaskvėje – 30 metrų per sekundę. Vėjas išlaužė daugybę medžių, be elektros liko beveik 200 gatvių.

1904 metais panašus škvalas nusinešė mažiausiai devynių žmonių gyvybes.