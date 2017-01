Maskvoje – nauja V. Putino dovana elitui

Kaip rašo rbc.ru, informaciją taip pat patvirtino kitas šaltinis iš medicinos srities, susipažinęs su šio projekto detalėmis, ir du gydytojai, artimi ligoninės administracijai. Šaltinių teigimu, ruošiamasi statyti trijų aukštų pastatą, kurio bendras plotas sieks 12 tūkst. kvadratinių metrų. Naujajame korpuse vienu metu bus galima gydyti 10 pacientų. Įdomu pastebėti, kad šiame korpuse bus įrengtos specialios vyriausybinės ir prezidentinės ryšio priemonės, skirtos tiems atvejams, kai aukšto rango pacientams teks priimti ekstrinius sprendimus.

Remiantis dokumentais, su kuriais susipažino „Reuters“, naujojo ligoninės korpuso statybų projekto vertė – 2,9 mlrd. rublių (45,8 mln. eurų), tačiau į šią sumą nėra įtraukta įrangos kaina. Agentūros pateikiamais duomenimis, korpuso statybų projekte numatomas stacionaras su VIP kategorijos palatomis, 50 asmenų konferencijų salė, baseinas, konsiliumams skirta patalpa, pacientams ir personalui skirta valgykla ir požeminė automobilių stovėjimo aikštelė, o viename iš pastato aukštų planuojama įrengti dvi palatas, kurių kiekvienos plotas turėtų siekti apie 200 kvadratinių metrų.

Rusijos prezidento reikalų valdybos atstovė spaudai Jelena Krylova agentūrai patvirtino informaciją apie Centrinės klinikinės ligoninės skyriaus statybų planus ir patikslino, kad atitinkamas sprendimas priimtas 2015 m. liepos mėn. ir yra įtrauktas į 2015-2020 m. numatomą ligoninės plėtros koncepciją.

Vis tik atsakydama į klausimą, ar šis objektas bus skirtas vos 10 pacientų ir ar jame bus įrengtas specialus ryšys, J. Krylova patikino, kad tokia informacija neatitinka tikrovės. Tiesa, detalių pateikti ji nepanoro. „Naujojo korpuso statybos skirtos tam, kad būtų suteikta medicininė pagalba pacientams, kuriems skirtų paslaugų suteikimas tenka prezidento reikalų valdybos atsakomybėn“, - sakė J. Krylova atsakydama į klausimą, ar naujasis korpusas skirtas prezidentui ir Rusijos vyriausybės vadovui gydyti. Į potencialių naujojo korpuso pacientų kategoriją įeina vyriausybės nariai, senatoriai, Konstitucinio teismo teisėjai ir dar daugiau nei tūkstantis valdininkų. Komentuoti šios informacijos Centrinės klinikinės ligoninės gydytojas Nikolajus Vitko nepanoro.

Kaip teigė du šaltiniai iš medicinos srities, aukštos kokybės medicininių paslaugų poreikis tapo itin aštrus po to, kai Rusijos politiniam elitui imtos taikyti sankcijos. Be to, V. Putinas ir jo artimiausios aplinkos asmenys sulaukė amžiaus, kai ligų rizika tampa didesnė. Į pirmąjį JAV sudarytą „juodąjį sąrašą“ patekusių asmenų amžiaus vidurkis – apie 63 m.

V. Putino atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas į klausimą dėl naujo ligoninės korpuso statybų neatsakė peradresuodamas jį Rusijos prezidento reikalų valdybai. „Kreipkitės į Reikalų valdybą“, - trumpai ir aiškiai atsakė jis. Centrinės klinikinės ligoninės atstovai taip pat informacijos nekomentavo ir nukreipė į tą pačią Rusijos prezidento reikalų valdybą. J. Krylova savo ruožtu atsakyti į jai pateiktus klausimus nepanoro ir paprašė pateikti užklausą raštu.