„Tai, kas vyksta, laikome atvirai priešišku aktu ir Vašingtono (įvykdytu) šiurkščiausiu tarptautinės teisės, įskaitant Vienos konvencijas dėl diplomatinių ir konsulinių santykių, ir dvišalę Konsulinę konvenciją, pažeidimu“, – sakoma Rusijos užsienio reikalų ministerijos pareiškime. „Raginame Amerikos valdžią apsigalvoti ir tuojau pat grąžinti rusų diplomatinius objektus. Antraip JAV teks visa kaltė už tebesitęsiančią mūsų šalių santykių, nuo kurių didele dalimi priklauso pasaulio stabilumo ir tarptautinio saugumo būklė, degradaciją“, – pažymima pareiškime. Susiję straipsniai: Rusija JAV atliktą uždarytų diplomatinių objektų patikrinimą pavadino „klounada“ Maskva pareiškė protestą JAV dėl planuojamos kratos Rusijos atstovybėje Vašingtone Šeštadienį Rusija, pareikalavus JAV, buvo priversta palikti savo konsulatą San Fransiske ir du diplomatinius pastatus Niujorke ir Vašingtone. Tai naujausias seno ginčo posūkis. JAV federaliniai agentai patikrino Rusijos prekybos misiją Vašingtone, kad patvirtintų jos uždarymą. Šis žingsnis šeštadienį išprovokavo įnirtingą diplomatinį Maskvos protestą. Rusijos užsienio reikalų ministerija sekmadienį sakė, kad „užgrobtuose pastatuose dabar šeimininkauja ginkluotos policijos palaikomos JAV specialiosios tarnybos“. Vašingtonas įsakymą uždaryti minimus Rusijos objektus paskelbė ketvirtadienį, imdamasis atsakomųjų veiksmų po Maskvos nurodymo Jungtinėms Valstijoms savo diplomatinę misiją Rusijoje iki rugsėjo 1 dienos sumažinti 755 darbuotojais. JAV diplomatinių darbuotojų dabar bus 455 – tiek pat, kiek jų Jungtinėse Valstijose turi Rusija. Naujausias įtampos tarp dviejų branduolinį ginklą turinčių valstybių padidėjimas yra diplomatinė nesėkmė JAV prezidentui Donaldui Trumpui. Pernai per prezidento rinkimų kampaniją ir savo kadencijos pradžioje jis žadėjo bandyti gerinti santykius su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu. JAV ir Rusijos santykiai iki žemiausio nuo Šaltojo karo laikų taško nukrito Kremliui 2014 metais atplėšus nuo Ukrainos ir aneksavus Krymo pusiasalį. Vakarai įvedė sankcijas Rusijai dėl jos kišimosi Ukrainoje, o Maskva reaguodama į tai paskelbė embargą žemės ūkio produktams. Pernai įtampa vėl padidėjo JAV žvalgybai apkaltinus V.Putiną surežisavus įsilaužimą į kompiuterius ir poveikio kampaniją, kad D. Trumpo naudai pakreiptų JAV prezidento rinkimus. Paskutinėmis savo prezidentinės kadencijos dienomis ankstesnis JAV lyderis Barackas Obama nubaudė Rusiją išvarydamas 35 rusų diplomatus ir uždarydamas diplomatinius kompleksus Niujorke ir Merilande. Iš pradžių Maskva susilaikė nuo atsakomųjų priemonių, bet JAV Kongresui priėmus naujas sankcijas Kremlius nusprendė smogti atgal ir nurodė sumažinti JAV diplomatinių darbuotojų skaičių.

