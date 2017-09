Rusijos užsienio reikalų ministerija pranešė iškvietusi JAV misijos vadovo pareigas einantį patarėją Anthony Godfrey ir įteikusi jam „protesto notą dėl amerikiečių valdžios ketinimų surengti kratą Rusijos Federacijos prekybos atstovybėje Vašingtone“. Ministerijos tinklalapyje paskelbtame pranešime sakoma, kad Rusijos diplomatiniams darbuotojams „atimama prieiga (prie atstovybės), nors šis pastatas yra Rusijos valstybės nuosavybė ir jam taikoma diplomatinė neliečiamybė“. Susiję straipsniai: 93 metų amerikietė nusprendė paaukoti 22 mln. JAV dolerių Kelno zoologijos sodui Maskva grasina atsakyti į JAV reikalavimą uždaryti dalį Rusijos diplomatinių atstovybių „Planuojamą Rusijos diplomatinių patalpų neteisėtą kratą, nedalyvaujant Rusijos pareigūnams, ir išsakytą grasinimą išlaužti pagrindines duris laikome precedento neturinčia agresyvia akcija“, – sakoma URM pranešime. Be to, ši operacija „gali būti panaudota JAV specialiųjų tarnybų organizuoti antirusiškoms provokacijoms, pakišant kompromituojančių daiktų“, pridūrė ministerija. „JAV valdžia privalo baigti šiuos itin šiurkščius tarptautinės teisės pažeidimus ir liautis kėsintis į Rusijos diplomatinių įstaigų neliečiamybę. Priešingu atveju pasiliekame teisę imtis atsakomųjų priemonių lygiavertiškumo principu“, – perspėjo Maskva. Prekybos atstovybė Vašingtone yra vienas ir trijų Rusijos diplomatinių pastatų, įskaitant konsulatą San Fransiske ir biurą Niujorke, kuriuos Jungtinės Valstijos nurodė iki šeštadienio uždaryti, vystantis aštriam diplomatiniam ginčui. Rusijos užsienio reikalų ministerija penktadienį užsiminė, kad JAV specialiųjų tarnybų agentai planuoja apieškoti konsulatą San Fransiske. Penktadienį prie konsulato matėsi, kad iš pastato kamino kyla juodi dūmai, o ugniagesiai patvirtino, kad darbuotojai viduje degina nežinomus daiktus. Rusijos URM atstovė vėliau nurodė, kad dūmai pasklido dėl veiksmų, kuriais siekiama „užkonservuoti pastatą“, jog darbuotojams ruošiantis išvykti.

