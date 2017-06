Maskva laukia stipriausios per pastaruosius 94 metus liūties

Maskvą uraganas nusiaubė gegužės 29 dieną, tad Nepaprastųjų situacijų ministerija reguliariai dėl blogo oro skelbia mieste oranžinį pavojaus lygį. Daugeliu atvejų nieko baisaus nevyksta, tačiau šįkart, atrodo, situacija labai rimta.

Kaip praneša Hidrometeorologijos centras, Maskvoje numatoma liūtis taps pačia stipriausia per pastaruosius 94 metus. Ji prasidės apie trečią popiet ir truks iki vėlyvos nakties. Per tą laiką mieste iškris 15–20 milimetrų kritulių – tai trečdalis mėnesio normos.

Orų centro „Fobos“ specialistų prognozės dar labiau pesimistinės: 30–40 milimetrų kritulių, tai yra maždaug 75 procentai mėnesio normos, be to, neatmetama krušos galimybė. Vėjo greitis sieks 20 metrų per sekundę ir daugiau, tad labai tikėtina, kad nukentės medžiai ir lengvos konstrukcijos, nuo namų stogų gali nuplėšti dangas.

„Mosgortrans“ pranešė, kad yra pasirengusi dirbti esant sudėtingoms oro sąlygoms, stebi elektra varomo transporto kontaktinio tinklo būklę ir, esant būtinybei, operatyviai pašalins gedimus.

Gegužės mėnesį per Maskvą praūžęs uraganas sugadino du tūkstančius automobilių. Rusijos automobilių draudikų sąjunga bendrą žalą įvertino 200 milijonų rublių (apie 3 milijonais eurų). Be to, dėl blogo oro Maskvos oro uostuose buvo atšaukta apie pusšimtis skrydžių, apribotas eismas 20 gatvių, sutriko susisiekimas keliomis Maskvos geležinkelio kryptimis.