Sergejus Lavrovas žurnalistams Maskvoje sakė, jog Rusija reiškia „apgailestavimą, kad pagrindinis Vašingtono paskelbtos naujos (Afganistano) strategijos akcentas yra tvarkymasis jėgos metodais“.

„Mes esame įsitikinę, kad tai yra perspektyvų neturintis kelias“, - pridūrė jis ir dar kartą atmetė kaltinimus, kad Maskva remia Talibaną. D.Trumpas šią savaitę paskelbė apie planus dislokuoti Afganistane papildomus 4 tūkst. karių ir taip imtis priemonių užbaigti ilgiausią Amerikos karą. Daugiau strategijos detalių išlieka neaiškios.

Valstybės sekretorius Rexas Tillersonas antradienį pareiškė, kad Maskva remia Afganistane su vyriausybės pajėgomis kovojantį Talibaną: „Kadangi Rusija tiekia ginklus Talibanui, tai yra akivaizdus tarptautinių normų pažeidimas“. Susiję straipsniai: JAV rengiasi dislokuoti papildomą kontingentą Afganistane J. Stoltenbergas: NATO neleis Afganistanui tapti „teroristų prieglobsčiu“ „Tai ne pirmas kartas, kai esame kaltinami dėl Talibano rėmimo ir net ginklavimo“, - sakė S.Lavrovas.

Jis pridūrė, kad tam pagrįsti „nebuvo pristatytas nė vienas faktas“. Anksčiau šiais metais NATO pajėgų Europoje vadas generolas Curtisas Scaparrotti tvirtino, kad Maskvos įtaka Afganistane auga, o ji remia ir galbūt tiekia ginklus Talibanui.

S.Lavrovas teigė, kad Maskva su Talibanu susisiekia tik tam, jog užtikrintų Rusijos piliečių Afganistane saugumą ir kad spaustų Talibaną derėtis su Afganistano vyriausybe. Pozicijas pastaruoju metu atgaunantis Talibanas Rusijoje yra pripažintas teroristine organizacija, tačiau kai kurie rusų pareigūnai teigia, jog Maskva keičiasi informacija su šia grupuote tam, kad galėtų efektyviau kovoti su džihadistų judėjimu „Islamo valstybė“.

